POLÍTICA NA HORIZONTAL

Marco Aurélio Carvalho, o advogado que lidera o Grupo Prerrogativas, vem mesmo a Fortaleza e, de fato, será homenageado na Assembleia Legislativa, conforme a coluna noticiou uma semana atrás. Porém, ao contrário do que se informou, equivocadamente, tudo está previsto para acontecer apenas no dia 4 de agosto próximo. Inclusive o jantar na casa do advogado Inocêncio Uchôa.

Cid Gomes (PSB), senador que é o principal fiador da pré-candidatura de Júnior Mano à cadeira que ele ocupa hoje, segue, até o momento que a coluna é escrita, sem dizer nada sobre o evento policial que envolveu seu apadrinhado na semana.

O que se diz é que seu entorno mais próximo voltou a se empolgar com a possibilidade dele abandonar a ideia de não tentar reeleição. Pesquisas internas apontam que Cid seria muito favorito caso decidisse entrar na briga pelas duas vagas em disputa.

André Fernandes (PL-CE), para lembrar aos desavisados, votou na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara Federal pela aprovação da tal Moção de Louvor e Regogizo ao presidente Donald Trump, dos Estados Unidos.

Talvez seja o caso de, pelo menos, retirar o termo Defesa Nacional da nomenclatura da comissão, já que ela não tem se prestado a colocar o interesse do País, real, como uma prioridade objetiva. Com apoio de gente como o deputado cearense.