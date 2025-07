Regina Lobão: Formação de bons leitores na escola

Foto: Arquivo Pessoal Regina Lobão. Mestra em Educação pela UMa-PT, especialista em Psicopedagogia pela UFC, especialista em Planejamento Educacional pela Universidade Salgado Filho- RJ, MBA em Gestão Escolar pela UNI7, especialista em Metodologia do Ensino Fundamental, formada em Letras pela UECE.

Não há dúvida de que a leitura, literária ou não, ocupa um lugar estratégico no ambiente escolar, desempenhando papel essencial no processo de aprendizagem dos educandos. Ela favorece a inserção do aluno no universo da produção cultural brasileira e amplia sua percepção sobre a realidade social à qual pertence, possibilitando o acesso aos bens culturais produzidos pela humanidade ao longo do tempo.

Apesar do reconhecimento quanto à sua importância, uma inquietação tem crescido entre os educadores: os desafios de desenvolver a competência leitora em um contexto cada vez mais dominado pelo artificialismo das telas, o que compromete a prática de uma leitura rica e reflexiva.

A formação de bons leitores na escola é um processo contínuo, que começa desde os primeiros anos da Educação Infantil e se estende por toda a trajetória escolar. Ler é mais do que decodificar palavras; é construir sentidos, fazer conexões, desenvolver empatia, ampliar o vocabulário e estimular o pensamento crítico. A leitura literária permite que os alunos desenvolvam repertório cultural, estético e emocional, ampliando horizontes, a imaginação, o desenvolvimento da linguagem e estímulo da criatividade.

Promover rodas de leitura, contação de histórias, dramatizações, ilustrações e conversas sobre os livros são formas de envolver os alunos e criar vínculos afetivos com os textos. Pequenas oficinas de leitura contribuem para promover um contato mais íntimo com o universo da leitura, estimulando a prática cotidiana.

É importante ampliar o repertório literário, propondo uma leitura mais reflexiva, crítica e analítica, promovendo círculos de discussão, leituras comentadas e produções textuais inspiradas nas leituras.

A leitura compartilhada em casa e na escola fortalece os laços familiares e escolares, favorecendo o desenvolvimento integral do aluno. Portanto, formar bons leitores é investir na formação de cidadãos mais preparados, sensíveis, conscientes e com capacidade de interpretar o mundo. Assim, é mais que necessário mergulhar no mundo da leitura para se fazer uma boa e precisa leitura do mundo.