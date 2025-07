Tomar a poesia de assalto

Acabou-se o tempo em que a poesia era privilégio da classe média! Aqui está a periferia que escreve.

Nosso palco? O chão da praça.

Nosso público? Quem quiser escutar.

Amontoados nos barracos, não à beira do cais, mas à beira do caos — entre tiros, perigos e muralhas — sonhamos com pontes que nos farão alcançar as estrelas, para além das vielas apertadas. Nos rotularam como marginais. Agora, tomamos posse do rótulo e vamos tomar à mão armada de vocês as palavras, os livros e os recitais.

Fiquem com as bibliotecas — são lugares de silêncio. Nós somos barulho!

Nóis é muita treta, não nos enquadramos nas suas normas cultas.

Escrevemos como falamos, sem dicionário — e mesmo assim, nosso vocabulário é rico.

"Ah, pode crer, boto fé, tô interado

Vai dar bom, tô ligado, tu é doido

Tá roxeda, vét, se for sal, vai ser sal

E se for pedo? Aí dentro! Ó os papo..."

Quantas faculdades de Letras os playboys vão precisar pra entender

o Emiciomar?

Nosso construtivismo? A força das ideias capazes de parir um novo mundo do ventre da sociedade em decomposição.

Aqui está a verdadeira poesia-práxis.

Poeta, fale da beleza, mas ela não existe, enquanto irmãos forem aliciados ou mortos por uma arma.

Para ser plena, a poesia precisa de luta! Aqui, sem brisa e blá-blá-blá, ela é tecnologia de sobrevivência. Reconstituindo noções coletivas: que em toda praça de todo bairro nasça saraus, slams e batalhas de rimas.

Poetas das vielas, ergam os punhos!

Salve Lima Barreto, preto maloqueiro! Solano Trindade negro drama, entre esperanças e coragem, salve Carolina Maria de Jesus, Ferréz, Sérgio Vaz.

Salve Livro Livre Curió, Pôr dos livros, Periferia que Lê, Coletivo Favelart, Rep Nazarea e todos os maloqueiros que fazem da palavra trincheira.

A partir de agora, a poesia é nosso território e a defenderemos como nosso estandarte na linha de combate.