Glêdson Bezerra: Juazeiro do Norte, 114 anos de fé, força e futuro

Foto: JoaoFilho Tavares Glêdson Bezerra. Prefeito de Juazeiro do Norte.

Nossa amada Juazeiro do Norte completa, neste 22 de julho, 114 anos de emancipação política. Nascida da fé e do trabalho de seu povo aguerrido, nossa cidade chega a essa marca se consolidando como uma das maiores potências econômicas e sociais do interior nordestino. O que um dia foi um povoado cercado de desafios se transformou em um polo regional de serviços, cultura, comércio e espiritualidade. Juazeiro é, hoje, um exemplo de como tradição e desenvolvimento caminham lado a lado.

A cidade que cresceu sob a liderança visionária do Padre Cícero Romão Batista segue se reinventando. Prova disso são os dados recentes do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) que colocam Juazeiro do Norte como o segundo município que mais gerou empregos formais no Ceará.

Com um estoque de 52.856 vínculos formais, o município consolida sua posição entre os principais polos de geração de trabalho e renda do estado. Essa conquista reflete o compromisso de uma gestão que prioriza o crescimento sustentável, a atração de investimentos e a criação de oportunidades reais para a nossa gente.

De acordo com o Índice de Progresso Social (IPS), Juazeiro do Norte também se destaca pela qualidade de vida, sendo classificada como a segunda melhor cidade do Ceará nesse indicador. Esse é um reflexo direto dos investimentos contínuos em infraestrutura, serviços públicos e planejamento urbano.

Com planejamento e responsabilidade, temos fortalecido o ambiente econômico local, incentivado o empreendedorismo e atraído parcerias que geram trabalho, renda e dignidade. A Juazeiro do Norte do presente é resultado de decisões firmes, desburocratização de processos e diálogo constante com os setores produtivos. E tudo isso sem perder de vista o que somos: um povo acolhedor, resiliente e movido por fé.

Estamos entre as 100 maiores cidades do Brasil. Contamos com centenas de cursos universitários, somos referência nacional no comércio, na fabricação de calçados, semijoias e no polo metal-mecânico. A indústria também tem um papel fundamental na economia juazeirense. O nosso polo calçadista é um dos mais importantes do Brasil, gerando milhares de empregos diretos e indiretos.

Recebemos mais de 2,5 milhões de romeiros e visitantes por ano, mantemos uma intensa vida cultural e ofertamos serviços de medicina avançada que atendem a todo o interior do Nordeste. Juazeiro é, sem dúvida, um farol para a nossa região.

Celebrar os 114 anos de Juazeiro do Norte é reconhecer sua história, mas também projetar seu futuro. Estamos vivendo uma nova fase, marcada por avanços concretos em saúde, educação, mobilidade urbana e geração de emprego. E temos convicção de que o que vem pela frente será ainda mais promissor.

Parabéns, Juazeiro do Norte! Que seus 114 anos sejam comemorados com orgulho por todos que constroem diariamente, uma cidade mais justa, moderna e cheia de esperança.