Jucineide Fernandes: Liderança escolar transforma aprendizagem

Foto: Arquivo Pessoal Jucineide Fernandes. Secretária Executiva do Ensino Médio e Profissional.

Por muito tempo, a gestão escolar no Brasil esteve fortemente associada às funções administrativas: organizar rotinas, controlar recursos, garantir o funcionamento da escola. No entanto, nos últimos anos, tanto a literatura nacional quanto a internacional vêm ressaltando a importância da liderança pedagógica como eixo central do trabalho do diretor. Mais do que gestores burocráticos, precisamos de líderes comprometidos com a formação dos alunos.

Estudo publicado pela Unesco em 2022 aponta que o diretor é o segundo fator intraescolar que mais influencia a aprendizagem, ficando atrás apenas da atuação docente. E essa influência se torna ainda mais expressiva em contextos de maior vulnerabilidade social, nos quais a presença de uma liderança pedagógica forte pode fazer a diferença no avanço dos estudantes.

Compreender o papel da liderança escolar é essencial para a construção de políticas educacionais mais eficazes e justas. Diretores que colocam a aprendizagem no centro das decisões conseguem mobilizar professores, estudantes e comunidades em torno de um projeto coletivo e transformador.

Inspirada por esse entendimento, a Secretaria da Educação do Estado do Ceará (Seduc) tem investido em ações que reconhecem e fortalecem o papel estratégico dos diretores. Anualmente, a Seduc reúne todos estes gestores escolares da rede estadual para discutir caminhos que levem a uma gestão eficaz.

Considerando este compromisso, a Seduc anuncia o lançamento do Prodire Programa de Formação para Diretores Escolares, iniciativa inovadora voltada à qualificação da liderança escolar, fortalecendo a atuação dos diretores na condução das escolas, com foco na aprendizagem e na equidade.

O Prodire parte da convicção de que todo diretor pode se tornar um líder transformador, ao receber formação contínua, acompanhamento sistemático e apoio institucional. A proposta é construir um percurso formativo sólido, ancorado em evidências, que contribua para as escolas cearenses alcançarem seu máximo potencial.

Se queremos garantir o direito à aprendizagem, precisamos investir na formação de quem lidera as escolas. Reconhecer e valorizar o papel do diretor é um passo essencial para transformar o ensino e enfrentar, de maneira planejada, as desigualdades que ainda marcam nosso sistema educacional.