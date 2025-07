Odecilia Barreira: Mulheres na TI, desafios, conquistas e a força que faz a diferença

Foto: Arquivo Pessoal Odecilia Barreira. Coordenadora dos Cursos de Tecnologia da Informação - Faculdade INBEC.

A presença feminina na Tecnologia da Informação (TI) reflete tanto as conquistas quanto os desafios enfrentados pelas mulheres ao longo da história, especialmente em áreas dominadas por homens. Pioneiras como Ada Lovelace, considerada a primeira programadora de computadores, e Hedy Lamarr, co-inventora de um sistema de comunicação que deu origem às redes sem fio, abriram portas, mas a jornada das mulheres na TI ainda é marcada por dificuldades.

No passado, o acesso das mulheres ao ensino de tecnologia era restrito, e, mesmo quando conseguiam conquistar um espaço, precisavam constantemente provar sua competência. Embora as barreiras históricas estejam sendo superadas ao longo do tempo, a representatividade feminina na TI ainda é reduzida.

Entretanto, as mulheres trazem características únicas que fazem toda a diferença na TI. A empatia, por exemplo, as torna mais aptas a entender as necessidades do usuário, criando soluções mais humanas e acessíveis. Além disso, habilidades como multitarefas, atenção aos detalhes e a competência para colaborar em equipe são fundamentais no desenvolvimento de sistemas complexos, resultando em soluções mais holísticas e inclusivas.

A resiliência das mulheres, forjada nas lutas diárias, também as torna mais preparadas para enfrentar os desafios da TI, como prazos apertados e pressão constante. Essa força interior, somada às habilidades técnicas, impulsiona a inovação no setor.

Apesar das dificuldades ainda presentes é essencial que incentivemos as mulheres a buscar essa área, oferecendo apoio, oportunidades e, incentivando formações especializadas que validam e aprimoram suas competências, conferindo um diferencial competitivo no mercado de trabalho.

Em resumo, o mercado de TI precisa de mais mulheres, pois a diversidade de perspectivas e habilidades que elas trazem é crucial para o desenvolvimento de soluções mais inovadoras e inclusivas. Por isso, é essencial promover a participação feminina, garantindo um avanço mais equilibrado e enriquecedor para o setor.