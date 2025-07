Rita Josina: BNB é vital para o desenvolvimento

Foto: Arquivo Pessoal Rita Josina. Diretora Presidente da AFBNB.

O Banco do Nordeste do Brasil (BNB) completa 73 anos de existência em 19 de julho e a data é motivo de celebração para toda uma Região e para o País. O BNB é um dos principais instrumentos de desenvolvimento na sua área de atuação que engloba, além dos estados do Nordeste, o norte de Minas Gerais e do Espírito Santo. É responsável pelo maior Programa de Microcrédito Produtivo e Orientado da América Latina, o Crediamigo e Agroamigo; por programas com foco nas mulheres, no financiamento de energia solar, inovação e mais recentemente pela parceria no Acredita no Primeiro Passo, programa do Governo Federal voltado à inclusão produtiva de empreendedores inscritos no Cadastro Único (CadÚnico).

Ao longo das mais de sete décadas tem sido um porto seguro para grupos que historicamente seriam excluídos do sistema financeiro, além de formador de gerações de profissionais qualificados para inúmeros cargos nas esferas municipal, estadual e federal.

Apesar da relevância para a economia da Região, com geração de empregos, renda, apoio a pequenos e grandes negócios no campo e na cidade, nós, da Associação dos Funcionários do BNB (AFBNB) estamos permanentemente vigilantes e prontos para intervir quando percebemos outros interesses que possam fragilizar o BNB, seja atacando sua principal fonte de recursos - o FNE, seja tratando-o como moeda de troca política.

A própria AFBNB foi criada num contexto de defesa do Banco, tendo sido protagonista durante a Assembleia Nacional Constituinte e tendo sua luta vitoriosa, junto com outras entidades, com a criação dos Fundos Constitucionais de Desenvolvimento (FNE, FNO e FCO).

Neste aniversário outras questões também devem ser motivo de atenção no Banco: as pautas que a AFBNB aponta no que se refere ao ambiente de trabalho, condições adequadas e saudáveis, compatíveis com uma instituição diferenciada como é o BNB. Vislumbrar um Banco cada vez melhor e pujante é tarefa a ser buscada diuturnamente, afinal, uma instituição só é forte se seus trabalhadores se sentirem valorizados! Vida longa ao BNB!