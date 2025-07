Ceará em cores

Foto: FCO FONTENELE Beberibe, CE, BR 03.06.25 Fotos aéreas das falésias da praia de Morro Branco no Município de Beberi (Fco Fontenele/O POVO)

Curiosamente após duas décadas das mais variadas pautas, ainda não tinha feito uma especificamente sobre as nossas falésias. Eis que o dia chegou. Só as via quando passava rapidamente pelo litoral, mas se embrenhar pelos seus labirintos é uma experiência inesquecível, principalmente para um amante da natureza. Além do belo acervo fotográfico, saí com uma grande preocupação: embora o poder público tente combater a depredação, infelizmente, parte dos visitantes insistem em deixar suas marcas de destruição.