José Guimarães: Na crise, sobressai a liderança de Lula

Na política e na vida, há momentos em que a verdadeira liderança se revela. É exatamente isso que o Brasil testemunhou na última semana, diante da decisão unilateral dos Estados Unidos de impor uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros.

Um tarifaço que ameaça empregos, exportações e a própria estabilidade de setores estratégicos da nossa economia. Numa hora como essa, quem faz a diferença é quem tem equilíbrio, serenidade, coragem e sobretudo experiência para enfrentar os desafios sem ceder ao improviso. É o que o presidente Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin estão demonstrando.

Para combater a crise, Lula e Alckmin reuniram os pesos pesados do PIB nacional em Brasília: lideranças da indústria, do agronegócio, empresários dos mais variados setores. De aviões a calçados, de carne a frutas, todos impactados por essa medida injusta e sem precedentes. Foi um grande passo, um gesto concreto de articulação em torno de um objetivo maior: proteger o Brasil, defender nossos empregos e a soberania nacional.

O presidente Lula sempre ensinou que, em momentos de crise, a unidade nacional é essencial. E é isso que está construindo: ouvindo todos os setores, reunindo as forças econômicas e sociais para buscar uma solução negociada, civilizada, capaz de preservar o diálogo com os EUA sem abrir mão do que é justo para os brasileiros.

O que está em jogo não é uma disputa comercial qualquer. É a defesa dos empregos de milhares de famílias brasileiras, é garantir que produtos fabricados no Ceará, em São Paulo, no Rio Grande do Sul ou na Bahia continuem chegando ao mercado internacional sem barreiras políticas ou ideológicas.

O Ceará, aliás, é um dos estados mais prejudicados por essa taxação absurda: exportamos couro, frutas, calçados, componentes industriais que agora podem ser atingidos em cheio.

Sob a liderança de Lula, vamos buscar os meios necessários para evitar o pior. Seja pelo diálogo, seja pela diplomacia ou, se for preciso, com medidas firmes: está pronta e sancionada a Lei da Reciprocidade, que autoriza o Brasil a responder na mesma medida, se não houver recuo do governo norte-americano. Não queremos retaliação, queremos respeito. Mas, se não houver outro caminho, saberemos como agir.

A mensagem é clara: o Brasil não vai se curvar. Estamos construindo unidade, serenidade e força para defender nossa economia. Lula demonstra, mais uma vez, por que é reconhecido internacionalmente como um líder que sabe conduzir o País nos momentos decisivos.

Vamos juntos. Pelo Brasil, pelo Ceará, pelos brasileiros e brasileiras que não podem ser prejudicados por decisões alheias aos nossos interesses e à nossa soberania.