Pix, Levitsky e Krugman

Jornalista e escritor, o Prêmio Nobel de Economia, Paul Krugman publicou artigo esta semana, em sua newsletter, com críticas ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e elogios ao Brasil, país que “realmente julga ex-presidentes que tentam anular eleições". Krugman também considerou o Pix um inovador meio de pagamento.

O economista ocupa boa parte de seu texto com comentários sobre o Pix, destacando a sua gratuidade às pessoas físicas e a facilidade, rapidez e segurança com que é feita a transação.

Nos Estados Unidos não existe sistema parecido, diz ele, fazendo comparação com as criptomoedas, usadas por 2% dos americanos, enquanto 93% dos brasileiros usam o Pix.

Neste mesmo espaço de tempo, a BBC News Brasil entrevistou o professor de Harvard, Steven Levitsky, autor do livro "Como as democracias morrem".

Segundo Levitsky, a resposta brasileira às ameaças em decorrência das eleições de 2022 foi mais forte do que a ocorrida nos Estados Unidos em relação ao presidente Donald Trump, após a tentativa de invasão ao Capitólio, em 2021.

Voltando a Krugman, o jornalista diz que, com o Pix, o Brasil pode ter “inventado o futuro do dinheiro”.

A propósito: Bolsonaro está gritando por aí que o Pìx foi criado em seu governo. No entanto, em outubro de 2020, quando um apoiador perguntou a ele sobre o assunto, o então presidente não tinha a mínima ideia do que se tratava.

Apoiador: "Parabéns pelo Pix aí, presidente".

Bolsonaro (respondendo de forma desconexa): “Tem uma... não li... temos uma do Tarcísio (de Freitas, então ministro da Infraestrutura) essa semana, que vai praticamente desregulamentar, desburocratizar tudo sobre aviação civil, carteira de habilitação para piloto…”

Apoiador: “Não, esse (o Pix) é do Banco Central para pagamento". (Silêncio)

O Pix foi um trabalho realizado pelos técnicos do Banco Central, iniciado antes da lamentável era bolsonarista, sem a interferência de governos.

As manifestações de Krugman e Levitsky, foram resumidas acima com pouca competência (assumo). Porém, mesmo assim, mostram que a verdade sobre o Brasil torna-se cada vez mais clara aos olhos do mundo.