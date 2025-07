"Caminho para o céu"

Foto: FáBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL,24.07.2025:Projeto Farol Encantado que tem como objetivo de revitalizar as escadarias do bairro do Mucuripe trazendo muita cor, cultura e mudança para a comunidade. (Fotos: Fabio Lima)

O local da entrevista é em um bairro violento, 7 mortes por arma de fogo nos últimos dias. Mas a pauta era outra, o Coletivo Farol Encantado, que reúne artistas que grafitam casas e paredes nas escadarias do grande Mucuripe, trazendo beleza, cor, resistência e dignidade para aqueles moradores. Assim que cheguei subi as escadarias para adiantar algumas imagens enquanto a repórter aguardava os artistas chegarem, e logo encontrei dona Katia Lúcia, que ao perceber que eu fotografava as casas, me recebeu com um enorme sorriso, e disse logo, "essa sou eu", apontando pra um desenho dela na parede externa de sua casa. "Ganhei de presente de uma menina", disse ela.

Não hesitei em fazer seu retrato.