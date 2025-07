João Borges: Um pediatra para chamar de seu

Foto: Arquivo Pessoal João Borges. Presidente da Sociedade Cearense de pediatra (SOCEP).

A presença do pediatra é essencial em todas as instâncias do cuidado em saúde. Em cada etapa, ele é a ponte entre a ciência e o cuidado afetivo, a técnica e a escuta. É o pediatra que possibilita às famílias o acesso a uma assistência contínua, segura e personalizada. "Ter um pediatra para chamar de seu" descreve o vínculo de confiança , um relacionamento singular entre o pediatra e a família em todas as fases de seu desenvolvimento e dificuldades.

O acompanhamento desde o pré-natal até o adolescer é mais do que um ideal: é um direito e uma necessidade. A criança é um ser único, que se desenvolve dentro de um contexto familiar, social, econômico e cultural . Nenhuma outra especialidade médica é tão sensível e atenta a essa complexidade.

No contexto do serviço público, em pesquisa nacional(SBP-2024) ,apenas 20% dos pediatras aparecem com “vínculo seguro” através de Concurso Público. Essa situação mostra a fragilidade na assistência da criança e do adolescente. Ademais, é preocupante, a assistência nos serviços públicos de urgência e emergência onde 76% dos atendimentos são realizados por médicos generalistas e apenas 24% por Pediatras.

Esses dados confirmam a urgência de fortalecer a presença do pediatra em todos os níveis da atenção à saúde.

Na minha prática em consultório, sempre me senti mais seguro e eficiente ao cuidar de quem eu conhecia pelo nome, pelas suas histórias, pelos marcos de seu desenvolvimento. O vínculo formado dá profundidade à escuta, precisão às decisões médicas e, acima de tudo, humanidade entre médico, criança e família. Como bem canta Roberto Carlos "Em certos momentos difíceis da vida... a sua palavra de força, de fé e de carinho me dá a certeza de que eu nunca estive sozinho”.

Essa sensação de amparo é exatamente o que o pediatra oferece para ser um “pediatra chamado de seu”.

Por fim , podemos escolher dedicar parte de nossas vidas para melhorar o mundo e colher os bons resultados dessa escolha.

Eu escolhi ser pediatra, pois acredito no valor inestimável de cada vida. Cada gesto de cuidado importa. Toda criança merece ser protegida e acompanhada com responsabilidade, empatia e amor.