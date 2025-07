TJCE: Farol jurídico de um novo tempo

Casa de Clóvis Beviláqua e Auri Moura Costa, solo firme da legalidade, vanguardista por excelência. Com mais de um século de história, que honra eu tenho de prestigiar os 150 anos dessa egrégia instituição, que não é feita só de prédios. É símbolo. É a casa do povo. A instalação do Tribunal de Justiça do Ceará TJCE, em 1874, coincidiu com um período de transformações jurídicas e sociais, como a promulgação da Lei do Ventre Livre, a instituição do registro civil e o fortalecimento dos ideais abolicionistas. Neste cenário, o TJCE ergueu-se como alicerce, refletindo os anseios de um povo forjado na luta por liberdade e justiça. Mais que um órgão, tornou-se símbolo de celeridade e compromisso civilizatório com o bem comum, o que explica o adágio popular que perdura: "Que a justiça do Ceará te persiga."

Nesse campo de legalidade, à luz do domínio da justiça, o extenso e revolucionário processo de Maria da Penha, o Caso Dandara, a Chacina do Curió, em defesa da mulher, no combate contra o racismo e a homofobia, o Tribunal mostra sua capacidade de reinvenção diante de desafios extraordinários. Quem ousaria imaginar que o Poder Judiciário poderia fazer atendimentos e movimentações processuais por meio de robôs? A inovação tecnológica se tornou ainda mais presente com o uso da inteligência artificial.

Descrevo tudo isso sob a óptica de um formando em Direito, que encerra seu ciclo de estágio com o coração cheio de gratidão pelo aprendizado e acolhimento. Vivi tudo isso intensamente, do Fórum à Sede Judiciária, do ponto presencial ao home office, do SAJ (Sistema de Automação da Justiça) ao PJe (Processo Judicial Eletrônico). Digo que decorreu meu prazo, mas não vou transitar em julgado, sinto que irei e quero voltar. Dos meus sentimentos, as minhas notas de agradecimento a Marta, Clara e Nathalia e em nome delas, meus sinceros agradecimentos a todos e todas.