ame-os ou deixe-os.

dia desses, esse era o assunto de um dia normal de trabalho.

um misto de desabafo e relatos com uma coisa em comum: humanos que, aparentemente, vivem num mundo sozinho e paralelo.

é muito estranho observar pessoas que não percebem o outro ou não se questionam: se isso não me incomoda, não significa

que o outro passe ileso a essa perturbação que não me afeta.

me perguntei em determinado tempo de conversa: é controle, falta de empatia ou apenas a boa e velha apatia de se, não me incomoda pra que pensar sobre?

entretanto, contudo, todavia, as sessões de terapia estão em dia e eu me respondi com firmeza, ora, em um mundo tão caótico, barulhento, desrespeitoso, é mais que justo, é justíssimo o descontentamento dos que são intitulados como rabugentos ou incomodados. os anos passam e o ser humano regride mais do que avança, e sem conversa de pessimismo e zaz.

depois de minutos de muita prosa remunerada, voltamos aos afazeres, mas com o coração um pouco acalentado de saber que ainda tem gente como a gente por aí, inclusive perto.