Eduardo Girão: Yes,nós temos presos políticos! #voltademocracia

Enquanto Lula destrói uma linda e longa história de apreço a liberdade da nossa diplomacia, causando prejuízos irreparáveis aos brasileiros ao se aliar a ditaduras como a China, Irã, Rússia e Venezuela- além dos terroristas do Hamas e da tirania do STF que produziu censura e perseguição com direito até presos políticos em pleno Século 21 - aqui na “Terra da Luz” temos o dever de construir uma sólida alternativa de centro direita para consertar o caos deixado por décadas de desmandos do PT.

Tanto no Senado como na Câmara, os Partidos Novo e PL continuam firmes no alinhamento de ideias em questões cruciais como a defesa da vida, da família e da livre opinião. No Congresso, destaco a liderança pró ativa do conterrâneo André Fernandes que quase foi eleito prefeito de nossa capital, Fortaleza, mesmo contra as máquinas petistas estadual e federal. Inclusive, fui o primeiro a declarar apoio a ele no segundo turno antes mesmo do término da apuração.

Está claro como o sol ser a hora de um novo ciclo no Ceará, onde a direita e os conservadores-com a “musculatura” que já conquistaram-tenham o direito de implantar boas práticas de gestão baseadas na meritocracia, desmantelamento do crime e na redução dos impostos para gerar mais emprego e renda, de modo a enfrentar com eficácia a pobreza. Sempre deixei transparente minha posição contrária à reeleição e, por isso me coloquei a disposição para disputar o governo.

O Novo também aprovou o nome do General Guilherme Theóphilo como pré-candidato a uma das duas vagas ao Senado no ano que vem. Em 2018, Theóphilo concorreu com o “cooptador-mor”Camilo Santana(PT) e, mesmo sem estrutura, conseguiu meio milhão de votos! Em função de sua expertise nesta área crítica, como Secretário Nacional de Segurança do Governo Bolsonaro colaborou para despencar o número assassinatos no País.

Mas com o regime do Lula em 2023, os números viraram uma verdadeira tragédia humanitária; segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgado na semana passada, das 12 cidades mais violentas do País (todas do Nordeste), 5 são cearenses e 10 “comandadas” pelo PT! Devido à incapacidade do governo para o enfrentamento as facções criminosas, pedi desde março a intervenção federal em nosso Estado, assim como também ajudei a emplacar uma CPI, da qual serei titular.

Estamos preparados, para em 2026 assumir o desafio de fazer grandes transformações sociais e econômicas em todo o território nacional por que é pra já a libertação do Brasil e a redenção do Ceará! Mas até lá, precisamos salvar nossa democracia para que a justiça volte a ser para todos.

Neste domingo, 3/8, estaremos juntos às 15 horas na Praça Portugal para uma manifestação pacífica pela anistia aos presos políticos e impeachment do min Moraes, sancionado globalmente pela Lei Magninsky por violar direitos humanos de americanos assim como de brasileiros. Vamos que vamos pelo que é correto e urgente!

Paz & Bem