Mariana Rego Monteiro: Tecnologia e Oportunidade na Educação

Mariana Rego Monteiro Diretora executiva do Ismart

O sonho da faculdade pulsa forte entre os jovens brasileiros. Segundo o Instituto Semesp, 80% deles pretendem ingressar no ensino superior. Para 40%, a principal motivação é conquistar um bom emprego. Outros 26% veem na faculdade uma forma de mudar de vida. E quase todos — 97% — acreditam que a educação é o caminho para subir na vida.



Mas, para que esse sonho se concretize, o caminho precisa começar cedo. E é justamente aí que muitos jovens enfrentam obstáculos. No Brasil, mais de 9 milhões de jovens entre 15 e 29 anos estão fora da escola sem concluir a educação básica. A maioria é negra, de baixa renda e vive em regiões marcadas por desigualdades — como o Nordeste.



Ao mesmo tempo, o Nordeste é um dos maiores berços culturais e intelectuais do país. De lá vêm vozes potentes nas artes, na literatura, na música e no pensamento crítico. É uma região rica em história, criatividade e talento — onde novas oportunidades vêm surgindo para transformar esse potencial em futuro.



Uma dessas oportunidades é a Academia Digital, programa do Ismart — Instituto Social para Motivar, Apoiar e Reconhecer Talentos. O Ismart é uma organização sem fins lucrativos que há 25 anos transforma vidas por meio da educação, conectando jovens de alto potencial intelectual a oportunidades de desenvolvimento.



A Academia Digital é gratuita e 100% online. Voltada a alunos da rede pública do 7º, 8º e 9º anos, com idades entre 13 e 15 anos, com bom desempenho escolar e baixa renda, oferece quatro horas semanais de conteúdo e desenvolve habilidades essenciais para o século XXI: lógica, programação, resolução de problemas e reforço em português e matemática.



Os resultados são claros: 24 pontos de melhora na resolução de problemas, 22 em oratória e 22 em programação. Jovens antes sem acesso à tecnologia agora criam sites e defendem suas ideias com confiança. Eles descobrem que podem ir além — e que o conhecimento pode ser o primeiro passo para mudar o mundo ao seu redor.



As inscrições vão até o fim de agosto, com 300 vagas. Indique um aluno: www.ismart.org.br/programa-academia.



O futuro da tecnologia também pode começar aqui. E começa cedo.