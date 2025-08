De volta às cartas

Querida vovó,

Sei que a senhora, do alto dos seus 90 anos, é uma mulher moderna e deve estar estranhando receber uma carta em 2025.

Acho que já deve ter notado minha ausência nas redes sociais. Eu vinha postando cada vez menos, até desativar todos os meus aplicativos.

Não foi fácil tomar essa decisão inicialmente, pois eu não queria me sentir um peixe fora d'água. Mas eu não via mais sentido em ficar compartilhando cada passo da minha rotina com os outros. A gente estava vivendo só pra postar foto?

Agora é assim, quem quiser falar comigo que telefone ou mande carta. E vou fazer o mesmo com as pessoas que são importantes pra mim.

Aí vão umas fotos da minha casa nova. Estou feliz de verdade, cuidando das minhas plantinhas, meus bichos, lendo os livros que estavam encalhados na estante. E estou escrevendo também. Nada de digitação, é caneta e papel mesmo!

É isso, vó, quando a saudade apertar, escrevo de novo, telefono, ou quem sabe vou bater aí pra lhe dar um abraço apertado…

Um beijo da sua neta que sempre gostou da contramão.