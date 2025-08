Fragmentos encobertos pelo tempo

Você sabia que, no bairro Messejana, em Fortaleza, existe um sítio com mais de duzentos anos, que guarda histórias sobre o Ceará? E que nesse sítio nasceu o escritor José de Alencar?

O Sítio Alagadiço Novo ficou famoso por abrigar o primeiro engenho movido a vapor do Estado e por ser a casa onde, possivelmente, nasceu o romancista José de Alencar, autor de obras como "Iracema" e "O Guarani", entre outras.

Adquirido por seu pai, José Martiniano de Alencar, o sítio se tornou morada da família e passou por diversas modificações ao longo do tempo. Uma das mais importantes foi a instalação do engenho a vapor, o que aumentou a produção de aguardente e possibilitou a concorrência com a aguardente fabricada em Pernambuco, que era reconhecida como uma das melhores da época. Hoje, o engenho está em ruínas, mas é possível aprender mais sobre sua história e sobre as pessoas que trabalharam e passaram ali, a partir dos vestígios arqueológicos encontrados.

No que diz respeito à casa, ela passou por uma escavação arqueológica em 2023, com o objetivo de consolidar e fortalecer sua estrutura, já que sua construção ocorreu por volta de 1806. E também por ser um bem tombado e protegido por lei, a sua preservação é importante. Durante essa escavação, foi identificada uma lixeira atrás da casa, o que, à primeira vista, pode parecer irrelevante. No entanto, para os arqueólogos, o estudo dos objetos encontrados ali permite entender melhor as ocupações do local e, consequentemente, conhecer mais sobre quem habitou a propriedade.

As histórias dos diferentes grupos que passaram pelo sítio ao longo dos anos podem ser reconstruídas a partir dos vestígios encontrados nos estudos arqueológicos realizados em 1995, 2000 e 2023. Foram mais de dois mil fragmentos evidenciados, incluindo moedas, louças, vidros, tijolos, cartuchos de balas, cerâmicas e também cachimbos, que possivelmente foram usados por indígenas e pessoas negras, entre outros.

Ainda existem muitas histórias encobertas aguardando serem desenterradas.