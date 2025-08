Larissa Gaspar: "O embuste de Roberto Cláudio"

Foto: Divulgação Larissa Gaspar, deputada estadual (PT)

“Jamais diga uma mentira que não possa provar.” A célebre frase de Millôr Fernandes descreve com precisão a postura do ressentido Roberto Cláudio. Em aliança cada vez mais afinada com o grande propagador de fake news, Jair Bolsonaro, o ex-prefeito de Fortaleza resolveu acusar, sem qualquer embasamento, o Estado do Ceará de estar quebrado e que por isso, seria incapaz de investir em políticas sociais geradoras de emprego e renda.

Diante de tanto azedume e desinformação, vale lembrar outra frase igualmente certeira, de George Sand: “A mentira é fácil, a verdade é muito difícil.” E parece que Roberto Cláudio optou pelo caminho mais confortável — o da mentira.

A resposta mais adequada a esse tipo de embuste é a verdade sustentada por dados. De janeiro a abril de 2025, o Governo do Ceará registrou um superávit primário de R$ 1,4 bilhão, além de ter alcançado o menor nível de endividamento desde 2013. Isso se traduziu na conquista da nota máxima de Capacidade de Pagamento (Capag A) — um selo de responsabilidade fiscal. No mesmo período, a economia cearense cresceu 3,4% até fevereiro e, apenas em abril, foram criados 9.221 empregos formais.

Entre 2022 e 2024, 646 mil pessoas saíram da pobreza no Ceará, ao mesmo tempo em que os investimentos em políticas sociais crescem de forma consistente. Na educação, o Ceará segue como referência nacional, com a maior proporção de alunos do Ensino Fundamental em tempo integral.



A narrativa vendida por Roberto Cláudio não resiste sequer a uma análise superficial dos dados. A realidade é que ele tenta esconder o verdadeiro rombo deixado pelo seu grupo político. Conforme a Secretaria do Tesouro Nacional, a Prefeitura de Fortaleza, sob gestão de José Sarto, fechou 2024 com um déficit de R$ 813,3 milhões — o sexto ano consecutivo de desequilíbrio fiscal. Mesmo com essa herança maldita, a atual gestão do prefeito Evandro Leitão conseguiu reverter o cenário, alcançando um superávit primário de R$ 857,9 milhões.



Portanto, lanço um convite público a Roberto Cláudio: comprove suas afirmações com dados fidedignos. Especialmente essa em que diz, sem nenhuma responsabilidade, que o Estado do Ceará está quebrado. A verdade não teme o confronto com os números — quem mente, sim.