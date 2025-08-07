TRUMP versus BRASIL

Foto: Divulgação Pedro Jorge Ramos Vianna, professor titular da UFC, aposentado

"Não há países amigos, mas interesses comuns". Frase cunhada por John Foster Dulles, Secretário de Estado do Governo Eisenhower.

Esta frase é o retrato fiel da política externa americana desde sempre. Mas os presidentes brasileiros sempre chamaram os EUA de "país amigo". Grave erro!

Agora estamos na era do paspalhão Trump. Em sua verborreia em um dos seus "espetáculos" no Salão Oval, ele respondendo a uma pergunta de uma jornalista brasileira, sobre seu pensamento em relação ao Brasil disse textualmente: "os EUA não precisam dos países pequenos, eles é que precisam dele".

Portanto, para ele o Brasil é um país pequeno. Se é um país pequeno por que, então, essa perseguição ao nosso País?

O problema aqui é a participação do Brasil no BRICS, entidade que congrega 11 países, com as seguintes características: a) congrega os dois maiores países comunistas do mundo, um dos quais é a segunda economia mundial; b) abriga uma população de 3,94 bilhões de indivíduos; c) seu PIB soma

US$31,34 trilhões, o que corresponde a 28,9% da economia global.

E, talvez o fato mais importante, a posição do Brasil em lutar por uma moeda internacional que não o dólar. Isso seria, de fato, uma grande perda para os EUA. Sabemos que desde o fim a II Guerra Mundial, o dólar tem sido a moeda do "compra tudo". Basta imprimir as "verdinhas" e eles podem investir em qualquer país com o qual tenham relações diplomáticas, podem importar o que quiserem, podem, enfim, "mandar" em muitos países.

Não tenho dúvidas que um grande erro, de qualquer país, é ter uma grande dependência de um determinado país para o sucesso de suas exportações. No caso específico do Brasil, 78,2% das nossas exportações para os EUA, são produtos da indústria de transformação.

Note-se que os EUA não são o principal destino, no geral, de nossas exportações, pois, apenas 12,0% delas vão para aquele país. Mas essa dependência da nossa indústria é muito ruim.

O problema aqui é: como resolver esse problema? No curto prazo somente se o TRUMP for induzido a mudar de opinião.

Isso poderá ocorrer se os líderes econômicos daquele País convencerem Trump de que a política tarifária, em geral, não é uma política adequada, principalmente no que diz respeito ao combate à inflação. E a inflação lá está em caminho ascendente.

Se não, somente no longo prazo sairemos desse imbróglio. E isso poderá ocorrer mais rapidamente, se os países do BRICS resolverem estabelecer políticas de comércio mais flexíveis entre eles e darem preferência em suas importações a produtos exportados por países membros. O uso de uma moeda que não o dólar será importante.

Essa é uma posição que o Brasil não deverá abrir mão, convocando uma reunião imediata do BRICS.