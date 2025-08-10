Christiane do Vale Leitão: A Advocacia defende seus direitos

Foto: Arquivo Pessoal Christiane do Vale Leitão. Presidente da OAB Ceará.

A advocacia é, por sua essência, um ofício de resistência. Resistência contra as desigualdades, os abusos, as violações de direitos e toda tentativa de silenciar a voz da cidadania. Por isso, não há democracia possível sem uma advocacia forte, independente e valorizada.

11 de agosto é dia de celebrar advogadas e advogados que, com coragem e compromisso, dedicam suas vidas à defesa da justiça, da liberdade e da dignidade humana. Profissionais que atuam como elo entre o cidadão e o Estado, que enfrentam desafios diários para garantir que o direito seja respeitado e que a Constituição seja mais que uma promessa: uma realidade. É também momento de reconhecer a importância de valorizar a classe, fortalecendo suas prerrogativas e criando condições para o pleno exercício da profissão.

Na Ordem dos Advogados do Brasil – Secção Ceará (OAB-CE), vivemos um tempo de escuta ativa da advocacia e da sociedade, de valorização da diversidade e da inclusão, e de defesa intransigente das prerrogativas profissionais. Nosso compromisso é diário: com a valorização da classe, com o combate às desigualdades de gênero, às violências institucionais e às fraudes que ameaçam a integridade da profissão, como o chamado “golpe do falso advogado”. Investimos em qualificação, acolhimento e infraestrutura em todo o Estado, com atenção especial às mulheres advogadas, aos jovens profissionais e aos colegas do interior do Estado.

Avançamos na defesa da classe e da sociedade. E, neste mês da advocacia, celebramos os 37 anos da nossa Escola Superior de Advocacia (ESA-CE), pilar essencial da formação e do aperfeiçoamento profissional, e teremos importantes entregas às subsecções, como novas salas de apoio e o início das obras da nova sede da OAB Região Metropolitana, Sobral e Serra da Ibiapaba.

Que este dia nos inspire a seguir firmes na nossa missão e que cada advogado e advogada compreenda o valor profundo do seu papel. Vamos seguir exercendo a profissão com orgulho, consciência e responsabilidade. E que nunca nos esqueçamos: advogar é, acima de tudo, resistir, em nome da sociedade e da democracia.

