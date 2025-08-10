O GRANDE ASSALTO

Foto: FCO FONTENELE Fortaleza, CE, BR 30.07.25 - 20 anos do assalto ao Banco Central - Na foto: fachada da casa que foi usada com apoio para o assalto na rua 25 de Março (Fco Fontenele/O POVO)

Em 2005, eu estava dando os meus primeiros cliques no fotojornalismo. Na época, fiquei eufórico com todo rebuliço do maior assalto a banco da história do País. O vai vem dos jornalistas que acompanhavam o caso na redação do O POVO era frenético, a cada momento uma novidade. Com o passar do tempo, também comecei ajudar a contar essa história com meu trabalho. Além da cobertura fotográfica algumas vezes, participei também de um documentário audiovisual que está disponível no OP que conta toda essa história fantástica.