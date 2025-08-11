Helder Nogueira: O Ensino Médio cearense AoGosto do aluno

Foto: Arquivo Pessoal Helder Nogueira. Secretário Executivo da Secretaria da Educação do Ceará.

O mês de agosto marca a volta às aulas para os estudantes das escolas estaduais. A reta final do ano, iniciada com o mês do estudante, conta com uma estratégia que posiciona o aluno no centro do planejamento da política educacional. É preciso afirmar de forma contundente que todos são importantes. Ninguém pode ficar para trás e a comunidade escolar deve garantir o acesso e a permanência que possibilite a aprendizagem com equidade.



Assim, temos o Projeto AoGosto do Aluno, com programação ao longo deste mês, voltada a mais de 360 mil estudantes do Ensino Médio, a partir das nossas 766 escolas. Contamos com a liderança do governador Elmano de Freitas para iniciá-la com a entrega do novo fardamento, no modelo proposto e escolhido pelos estudantes, para toda a rede. Na agenda, teremos ações nos campos da arte e cultura, formação de lideranças estudantis e melhoria do desempenho acadêmico.



Na arte e cultura, haverá visitas a equipamentos como museus, planetário e biblioteca, proporcionando a jovens de todo o estado experiências singulares. O Festival Alunos que Inspiram chega à etapa estadual, após mobilizar mais de 20 mil estudantes na fase escolar, e contará com apresentações de dança, música, cinema, artes visuais e criação literária. Vamos também lançar edital para a entrega de instrumentos musicais a 200 escolas.



A cidadania será pautada no Fórum Estadual dos Grêmios, reunindo 1.000 lideranças estudantis que compõem os grêmios nas escolas. Iremos debater sobre gestão democrática, redução da infrequência e aprendizagem.



Visando à melhoria no desempenho acadêmico, teremos agenda em parceria com a Fundação Demócrito Rocha. Com foco no Enem, serão 86 aulões, acesso a uma plataforma pedagógica, entrega de fascículos didáticos impressos, um simulado para 58 mil estudantes, além do concurso de redação com previsão de 60 mil textos. Vamos, ainda, lançar a 2ª edição da Maratona Cearense de Matemática.



Nossas escolas estão focadas no engajamento dos estudantes para a aprendizagem e a construção de seus projetos de vida. A conclusão do Ensino Médio e o ingresso no Ensino Superior são parte relevante dessa empreitada. Somos a rede com a maior taxa de inscrição no Enem do Brasil. A cada ano avançamos nos resultados: em 2024, foram 24.403 alunos conquistando vaga na universidade.