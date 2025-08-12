Ausenta-se até não fazer falta, será?

Era segunda e me deparei com filhotes de cachorro abandonados, quis voltar pra casa e não sair de lá por uns dias.

O dia aconteceu e entre um material e outro, uma notícia e outra seguiu. A cena dos filhotes vinha como um flash bem rápido e eu fechava os olhos em sinal de apagar aquela lembrança. Até que me deparei com uma música que foi trilha de momentos há muito tempo: "Dois cafés", lembrei que deixei de escutá-la de maneira tão natural que não percebi, anos depois topei com essa música e escutei, no mínimo, umas seis vezes seguidas.

Tem coisa que se ausenta até não fazer falta (e não serve apenas para músicas).