Foto: Divulgação Antonio Jorge Pereira Júnior, doutor e mestre em Direito - USP, professor do Programa de Mestrado e Doutorado em Direito da Unifor

Para entender o Brasil atual, é crucial focar na narrativa correta. A reação internacional e a crise institucional não são fatos isolados, mas derivam das reiteradas condutas abusivas do ministro Alexandre de Moraes e do endosso do STF.

A "Vaza Toga", o maior escândalo judicial do país, expôs um "gabinete paralelo" na mais alta corte. Documentos e diálogos, revelados por jornalistas como Michael Shellenberger, Eli Vieira e David Ágape, desvendam um esquema de perseguição direcionada a cidadãos de direita. Busque.

Os métodos de Moraes são alarmantes. E estão sendo escancarados ao mundo inteiro. Por mais de seis anos, conduziu inquéritos sigilosos e inconstitucionais, com prisões arbitrárias, bloqueios de contas, censura e buscas sem devido processo legal ou ampla defesa. A censura prévia, vedada pela Constituição, tornou-se rotina, silenciando milhares e até derrubando rede social em período eleitoral. A prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro exemplifica essa lógica de "punir antes de condenar".

Provas, via Eduardo Tagliaferro (ex-TSE), fora do país para se proteger, apontam para uma força-tarefa secreta que usou a estrutura do TSE para investigar manifestantes do 8 de janeiro e fabricar factoides. O "modus operandi" incluía buscar conteúdos em redes sociais para justificar prisões, transformando opinião em critério de encarceramento e instituindo um "fichamento ideológico".

É hora de a imprensa que ficou silente, por interesses ideológicos ou econômicos, resgatar sua credibilidade. A "Vaza Toga" oferece a chance de abandonar narrativas convenientes e reportar a verdade. Não é apenas jornalismo; é um serviço fundamental à democracia e ao Estado de Direito.

Leitor, é fundamental que busque informações e não se deixe enredar em narrativas que desviem do foco dos abusos denunciados. A questão central não é ideologia, mas a defesa intransigente do Estado de Direito. As denúncias são gravíssimas e exigem resposta enérgica do Congresso Nacional, especialmente do Senado, que tem a prerrogativa de iniciar o impeachment de ministros do STF. Alexandre de Moraes precisa responder por seus atos e as consequências de desrespeitar a lei. O inimigo do Brasil não está fora. Mas dentro. Na cúpula do Judiciário.