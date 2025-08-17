Mônica Dias Martins: Um olhar cearense sobre o mundo

Foto: ARQUIVO PESSOAL Mônica Martins

Tensões Mundiais, periódico multidisciplinar, lançado em 2005, com apoio do Banco do Nordeste, representa uma inovação de ideias no campo da Ciência Política e Relações Internacionais. Sua consolidação deve-se à contribuição de autores de notório reconhecimento e à participação de jovens talentos. A complexidade das relações entre os Estados nacionais estimula a iniciativa do Observatório das Nacionalidades, rede de pesquisa sediada na Universidade Estadual do Ceará.



Em 2008, surge a primeira edição temática sobre a Integração sul-americana e tem início um rico processo com assuntos selecionados pelo comitê editorial em sintonia com a dinâmica internacional, a exemplo de África, Economia política dos desastres naturais e Perspectivas críticas sobre os Brics. No período de 2016 a 2019, Tensões Mundiais intensifica a publicação pela Editora da Uece de números especiais dedicados a questões candentes e tendências do cenário geopolítico global. A partir de 2020, a revista passa a ser trimestral.



Desde a fundação, o periódico homenageia um artista, tornando os artigos atrativos pela combinação entre ciência e arte, o que leva ao seu reconhecimento como obra literária pelo Iphan. O evento “Tensões Mundiais no Paço Imperial”, em 2012, celebra o feito com a presença de representantes do Conselho Consultivo e do Ipea, que aprova o Projeto de Auxílio à Publicação de Periódicos Brasileiros em Ciências Humanas.



Em 20 anos de existência, o comitê editorial manteve a periodicidade, superando dificuldades de uma revista científica situada no Nordeste. Sua relevância deve-se ao intercâmbio entre pesquisadores de todos os continentes, em especial latino-americanos e africanos; à participação de autores de distintas instituições, áreas do conhecimento e predileções temáticas; à mobilização de intelectuais de importantes centros científicos brasileiros. Além do público acadêmico, Tensões Mundiais tem atraído a colaboração de diplomatas e militares.



Atentos a instrumentos que facilitem o acesso e a consulta, os editores introduzem o formato eletrônico, reproduzindo integralmente o conteúdo da revista. Seu potencial de disseminação e universalização alcança vários segmentos da comunidade nacional e internacional.



Enfim, soma-se ao seu papel em termos de popularização da ciência, o fato de Tensões Mundiais ser uma publicação nordestina cujo principal resultado é o reconhecimento, por parte da comunidade científica mundial, da capacidade brasileira de produzir conhecimentos de alto nível sobre as nações e as relações internacionais.



O VIII Encontro Tensões Mundiais, evento acadêmico de carácter internacional, realizar-se-á de 5 a 7 de novembro de 2025, no campus Itaperi-Uece, em formato híbrido. Destina-se a estudantes, professores e pesquisadores que desejem refletir sobre a conjuntura internacional e debater trabalhos com abordagem inovadora.

