Logo O POVO+
Gosta de fazer contas? Então vai ser contador!
Opinião

Gosta de fazer contas? Então vai ser contador!

Edição Impressa
Tipo Notícia Por

Seja na escola ou até mesmo no meio familiar, os conselhos sobre qual carreira seguir são frequentes. Seguir a carreira de familiares próximos? Buscar áreas que ofereçam grandes remunerações? Tentar algo diferente? Alguns responsáveis tendem a transformar essas dúvidas em algo de simples resolução. Em conversa com um colega de profissão, ele compartilha um comportamento essencial para determinar que seu primo tentasse a carreira militar: o garoto de 12 anos arrumava a própria cama todos os dias ao acordar. Essa qualidade também é essencial a camareiros, faxineiros, cuidadores e outras profissões distantes da área militar. Mas para o meu colega, não havia dúvidas: o garoto seria um militar excelente. Se antes a necessidade de escolher um curso ou caminho para a vida era tomada ao fim do Ensino Médio, hoje, a pressão para essa decisão se inicia bem antes. No Ensino Fundamental já são observadas as valências e interesses de cada um, no início do Ensino Médio já se espera que o jovem tenha feito sua escolha. E se não a fez? É considerado confuso, indeciso e, até mesmo, perdido.

Observando como professor, é clara a diferença entre aqueles(as) jovens que sofrem com essa pressão e os(as) que não sofrem: ansiedade, transtornos alimentares, baixa autoestima, isolamento social entre outros problemas. A visão de que toda uma vida é determinada por uma escolha a ser tomada ainda no início da juventude retira toda a ideia da mudança ou da tomada de novas escolhas à medida em que se amadurece, além de conturbar as mentes e os corpos dos jovens em processo de aprendizado das questões sociais, emocionais e relacionais que os cercam. É um exercício árduo, mas convido a todos(as): que tal permitirmos que esse caminho seja construído por eles(as), com nossa supervisão, e não definido por nós?

O que você achou desse conteúdo?