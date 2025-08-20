Custódio Almeida: Uma UFC plural e participativa em construção

Há dois anos, assumimos o compromisso de construir, em meio às celebrações dos 70 anos da Universidade Federal do Ceará, uma instituição livre, plural, diversa, inclusiva e participativa. Desde o início de nossa gestão, em 20 de agosto de 2023, mantivemos inegociáveis os propósitos de autonomia universitária, formação de qualidade e democracia.

Nessa perspectiva, retomamos a Comissão de Direitos Humanos da UFC e inauguramos um espaço cultural em memória de Bergson Gurjão Farias, estudante símbolo da luta contra a ditadura e em favor da democracia. Recompusemos espaços de tomada de decisão, com representatividade e participação de estudantes e servidores técnico-administrativos. Criamos políticas e programas estratégicos de inclusão e instituímos a Comissão de Prevenção e Enfrentamento aos Assédios e Discriminações.

A assistência estudantil é prioridade; criamos auxílios para ingressantes e concludentes, e fortalecemos bolsas e restaurantes universitários. Criamos as Secretarias de Meio Ambiente e de Esportes e a Pró-Reitoria de Cultura, áreas imprescindíveis na vida acadêmica. Além dessas transformações, a UFC vem consolidando a sua presença no Ceará, no Brasil e no mundo, por meio da expansão, da interiorização, do ensino, da pesquisa e da extensão.

A partir do alinhamento com o Ministério da Educação e com o Governo do Ceará, ganhamos um novo e moderno hospital universitário em obras no campus do Porangabuçu e um novo campus na Praia de Iracema, ambos com entrega prevista para o primeiro semestre de 2027. A primeira etapa do Campus Iracema, já em construção, inclui o novo Labomar e o Centro Tecnológico de Ciências Naturais.

Seguimos consolidando os cinco campi do Interior com novos cursos e obras estruturantes, transformando as regiões onde a UFC está instalada. Em Sobral será inaugurado, ainda em 2025, um bloco didático. Quixadá vai ganhar um edifício e cursos de Inteligência Artificial e Segurança de Dados. Russas abrirá o curso de Engenharia da Computação e terá instalações para o curso de Medicina. Crateús receberá prédios acadêmicos, biblioteca e restaurante universitário e os cursos de Odontologia, Terapia Ocupacional e Fonoaudiologia. Em Itapajé, entregaremos em breve um teatro universitário e os cursos de Teatro, Pedagogia, Letras-Português/Inglês, Matemática e Física.

A UFC se irradia por diferentes territórios, com mais de mil ações extensionistas em todo o Ceará, mantendo parcerias com universidades ao redor do mundo. Desse modo, seguimos para mais dois anos de gestão na expectativa de ampliar e fortalecer ainda mais a Universidade como instituição pública, gratuita, de qualidade e socialmente referenciada, com a missão maior de emancipação humana.