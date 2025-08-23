Vinícius Pereira: Compromisso e autonomia na vida acadêmica

Foto: Arquivo pessoal Vinicius Pereira

O ingresso no ensino superior marca uma das fases mais transformadoras da vida. Para além da formação técnica e científica, a universidade é também um espaço de amadurecimento, responsabilidade e construção da autonomia. É nesse ambiente que o estudante, agora discente, se depara com o desafio de ser protagonista de sua própria formação.

Mais do que assistir às aulas ou cumprir tarefas acadêmicas, seu papel é ativo e estratégico. Cabe a ele gerenciar seu tempo, aprofundar o conhecimento, buscar fontes confiáveis, dialogar com professores e colegas, abrir-se à crítica e, principalmente, entender que sua formação vai além da sala de aula.

Compromisso e autonomia caminham juntos nesse percurso. Compromisso com a excelência, com a ética e com o futuro. Autonomia para escolher caminhos, tomar decisões e compreender que a responsabilidade pelo aprendizado é, em grande parte, pessoal.

A vida acadêmica exige planejamento, disciplina e envolvimento constante. Não basta apenas passar pelas disciplinas e cumprir as exigências curriculares; é preciso absorver os conteúdos, aplicar os aprendizados, questionar o que é ensinado, contribuir com ideias e refletir sobre o impacto desse conhecimento na prática profissional e na sociedade.

A universidade oferece múltiplas oportunidades de crescimento, mas cabe ao aluno aproveitá-las com intencionalidade e compromisso. Participar de grupos de pesquisa, projetos de extensão, monitorias, eventos científicos, atividades culturais e ações sociais enriquece a jornada, amplia a visão de mundo e proporciona vivências que extrapolam o conteúdo teórico, contribuindo diretamente para uma formação mais completa.

É também nesse contexto que o estudante desenvolve habilidades essenciais para o mundo contemporâneo, como liderança, empatia, pensamento crítico, criatividade, resiliência e capacidade de resolver problemas complexos. Essas competências são cada vez mais valorizadas no mercado de trabalho e fazem diferença na atuação profissional. O ambiente acadêmico favorece essa formação multidimensional ao oferecer experiências diversas, desde que o aluno esteja disposto a se engajar ativamente, com propósito e disposição para sair da zona de conforto.

Temos a missão de formar profissionais capazes de atuar com competência e humanidade em suas áreas, mas também cidadãos conscientes, críticos e engajados. Acreditamos que, ao assumir seu papel com seriedade e propósito, o discente torna-se não apenas um bom aluno, mas um agente de transformação social. Afinal, a educação não é apenas um meio para alcançar um diploma, é uma ferramenta poderosa de mudança para o indivíduo, para sua comunidade e para toda a sociedade.





