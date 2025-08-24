Logo O POVO+
Leonardo Fernandes: Trump, o Pacificador?
Opinião

Leonardo Fernandes: Trump, o Pacificador?

Trump construiu uma imagem paradoxal: a de um líder que, apesar do estilo confrontativo, buscou reduzir conflitos armados e reposicionar os Estados Unidos como pacificador em um mundo marcado por rivalidades crescentes
Edição Impressa
Tipo Notícia Por
Leonardo Fernandes. Cientista político, mestrando em Ciência Política pela Universidade Federal do Piauí. (Foto: Arquivo Pessoal)
Foto: Arquivo Pessoal Leonardo Fernandes. Cientista político, mestrando em Ciência Política pela Universidade Federal do Piauí.

A cúpula entre Donald Trump e Vladimir Putin, realizada no Alasca em agosto de 2025, marcou um passo importante na política externa dos Estados Unidos e sinalizou a tentativa de recuperar o papel histórico do país como mediador global. O encontro buscou reduzir tensões entre as duas maiores potências nucleares e projetou uma imagem de Washington como ator indispensável na construção de um equilíbrio internacional.

Entre os desdobramentos mais significativos de sua atuação destaca-se o atraso no programa nuclear iraniano. Esse resultado não foi fruto apenas da diplomacia, mas sim de um ataque direto às instalações nucleares iranianas, uma demonstração de força militar que reafirmou a capacidade dos EUA sob a liderança de Trump de impor limites concretos às ambições nucleares de Teerã.

No campo da mediação, Trump trabalhou em cessar-fogos importantes, incluindo negociações que envolveram diretamente o Hamas e Israel. O ápice de sua atuação nesse eixo foi alcançado em 23 de junho de 2025, quando o então presidente anunciou o fim oficial da guerra entre Israel e Irã, declarando um cessar-fogo "completo e total" após doze dias de intensos combates. Essa decisão foi recebida como um marco histórico, encerrando oficialmente um conflito que ameaçava a estabilidade de toda a região.

No Cáucaso, sua diplomacia também desempenhou papel crucial. O estímulo à celebração de um acordo entre Azerbaijão e Armênia representou um golpe na influência russa sobre a região, reforçando a presença dos EUA como alternativa viável de estabilidade e liderança geopolítica em áreas tradicionalmente disputadas.

Apesar desses avanços, a política global de Trump não esteve isenta de contradições. Suas medidas tarifárias geraram instabilidade econômica e tensões comerciais com aliados e rivais, projetando incertezas no cenário internacional. Ainda assim, ao combinar demonstrações de força militar com iniciativas diplomáticas, Trump construiu uma imagem paradoxal: a de um líder que, apesar do estilo confrontativo, buscou reduzir conflitos armados e reposicionar os Estados Unidos como pacificador em um mundo marcado por rivalidades crescentes.

Esses esforços de paz, no entanto, inserem-se em um contexto em que Trump faz ecoar uma imagem de líder forte, em constante antagonismo com Vladimir Putin e Xi Jinping. O atual cenário das relações internacionais, cada vez mais propício ao surgimento de "lideranças de homens fortes", reforça esse perfil e reabre debates sobre os rumos da ordem global. Diante disso, resta a provocação: se Trump for bem-sucedido em resolver esses conflitos, poderá se tornar um sério candidato ao Prêmio Nobel da Paz?

O que você achou desse conteúdo?