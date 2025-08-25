José Luís Lira: Cid Saboia de Carvalho, doa a quem doer!

Foto: Arquivo pessoal José Luís Lira

Cid Carvalho, símbolo de honradez e dignidade, criou o bordão “doa a quem doer”, expressão que traduz sua independência e personalidade. Advogado (OAB/CE 1.516), professor, jornalista, radialista e político, foi um dos mais ilustres representantes do Ceará no Senado Federal, entre 1986 e 1994; senador constituinte e relator do projeto da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira. Intelectual de destaque, possui vasta cultura nas mais variadas áreas do saber.

No dia 25 de agosto, há 90 anos, nasceu Cid, filho de dona Margarida Saboia e do Dr. Jáder de Carvalho, nesta capital cearense.

Formado em Direito pela Universidade Federal do Ceará, em 1967, exerceu o magistério com brilhantismo não apenas na Faculdade de Direito, mas também nas Faculdades de Ciências Sociais, Economia e Jornalismo. O jornalismo fazia parte de sua vida desde a infância, inspirado pelo exemplo do pai, também advogado e jornalista. Aos 12 anos, iniciou-se no rádio como comentarista político e esportivo, atuando nas rádios Uirapuru e Assunção.

Casado com dona Luce Fontenele de Carvalho, é pai de três filhos: Cid Saboia de Carvalho Filho, Robério Fontenele de Carvalho e Antonino Fontenele de Carvalho, todos advogados. Antonino, além da advocacia, seguiu os passos do avô e do pai no radialismo, auxiliando-o e, por vezes, conduzindo seu programa de rádio. Um democrata na acepção plena da palavra e na prática da vida. Sua atuação no Senado Federal confirma esse legado: sempre em defesa dos interesses da sociedade, teve papel decisivo na redação do artigo 5º da Constituição de 1988, um dos trechos mais significativos da Carta Magna.

Escritor desde a década de 1950, era natural que compusesse a Academia Cearense de Letras, a Academia Cearense de Retórica, a Academia Cearense da Língua Portuguesa, a Associação Brasileira de Bibliófilos e o Instituto do Ceará. Quando Matusahila Santiago e eu fundamos a Academia Fortalezense de Letras, em 2002, não houve dúvida, o indicamos e Cid Carvalho foi aclamado o primeiro presidente da primeira academia de letras do milênio no Ceará.

Para defini-lo, tomo emprestadas palavras de seu pai, Jáder de Carvalho: “eu sou o índice do meu povo:/ se o homem é bom — eu o respeito./ Se gosta de mim — morro por ele./ Se, porque é forte, entender de humilhar-me,/ — ai, sertão!/ Eu viveria o teu drama selvagem,/ eu te acordaria ao tropel do meu cavalo errante,/ como antes te acordava ao choro da viola...”

Concluo, emocionado, lembrando de homenagem a Clóvis Beviláqua, quando Dr. Cid disse que pronunciava o nome de Clóvis como quem rezava. Hoje, repito com devoção – Cid Saboia de Carvalho – como quem eleva uma oração de louvor e gratidão por sua existência!





