Yury do paredão: SUS, patrimônio do Brasil

O Sistema Único de Saúde, o SUS, é patrimônio do Brasil. Através dele, milhões de crianças, jovens, adultos e idosos são atendidos gratuitamente em diversos hospitais e postos de saúde em todos os cantos dessa imensa nação. Imagine se não fosse o SUS? A tragédia, as mortes, o sofrimento e a dor estariam escancaradas em nossos olhos a todo instante.

Governos responsáveis cuidam do SUS. Destinam recursos. Criam políticas públicas focalizadas. Não medem esforços para atender a população, independentemente do local em que ela esteja. Bons governos cuidam da saúde das pessoas. Desenvolvem a saúde preventiva, promovem tratamentos e cirurgias. Ofertam medicamentos.

Recentemente, li na imprensa relatos de estrangeiros elogiando o SUS. Eram de nacionalidades diferentes e ficaram surpresos com o atendimento nos hospitais e fizeram questão de dizer que no país em que viviam não existiam hospitais públicos e que qualquer tipo de atendimento custava fortuna. Os depoimentos me incentivam a lutar cada vez mais pelo fortalecimento e aperfeiçoamento do SUS.

Existem hoje três programas fundamentais no governo Federal: 1) Mais Médicos; 2) Farmácia Popular; 3) Agora Tem Especialistas. O primeiro possibilitou o aumento da oferta de médicos e os levou para diversos cantos do País. O segundo oferta remédios gratuitamente para a população. Quem precisa de remédio, encontra na Farmácia Popular. E, recentemente, foi lançado o Agora Tem Especialistas, o qual garantirá o acesso a diversos tipos de cirurgia para a população.

Assim como os outros programas mencionados, o Agora Tem Especialista será exitoso. Cuidará dos brasileiros e brasileiras. Levará dignidade a todos. Afinal, ter acesso à saúde pública é ter dignidade. O Agora Tem Especialista é inovador. Parceria com hospitais particulares garantirá milhões de cirurgias. Aquela pessoa, jovem, adulto e idoso, terá seu sofrimento interrompido. O Agora Tem Especialista faz parte do SUS. São por essas razões que afirmo: O SUS é patrimônio do Brasil e devemos sempre estar atentos às suas demandas. Vamos fortalecer o SUS.



