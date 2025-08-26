Alberto Simões: Um SUS para os pets carentes

“O amor que não se reflete no orçamento não é amor de verdade” (Felipe Calderón, ex-presidente do México)

Há quem diga que o ministério da agricultura dos Estados Unidos, criado pelo presidente Abraham Lincoln, em 1862, foi a grande inovação institucional do século XlX. O sistema nacional de saúde britânico (NHS), inaugurado em 1948 no governo do primeiro-ministro trabalhista Clement Attlee, revolucionou a assistência social no mundo com a inauguração de uma rede pública de atendimento médico universal e gratuita - para muitos, o maior feito político do século XX. Passados 25 anos do século XXl, o ente público que marcará a nossa época pode surgir no Brasil, na forma de um sistema público de saúde nacional para os animais domésticos

Reconheçamos um fato: a importância dos pets na vida das pessoas vêm crescendo notavelmente nos últimos anos. Os animais que viviam em casinhas no quintal, ou até mesmo soltos pela rua, hoje são paparicados e tratados com Zelo e atenção.

Alguns estudiosos inclusive utilizam a expressão “família multiespécie” para descrever a atual configuração dos lares que incluem pessoas e animais de estimação. É natural, portanto, que a saúde e bem-estar de cães e gatos seja repensada e passe a refletir a nova posição que ocupam na convivência com seus tutores.

A proposta que faço não é tão arrojada quanto pode parecer, uma vez que muitas cidades, sobretudo na região sudeste, já contam com hospitais públicos veterinários mantidos por prefeituras em parceria com entidades filantrópicas. A ideia seria expandir e aprofundar as experiências - amplamente exitosas, diga-se de passagem - e reunir numa rede federal nos moldes do nosso Sistema único de saúde o atendimento aos pets carentes. O desafio, por óbvio, é grande.

Elaborar o arcabouço jurídico e em seguida pôr de pé uma malha com hospitais, clínicas, fábricas etc é tarefa complexa, demorada e custosa. Assim, propomos como ponto de partida a realização de um grande encontro, nos moldes da 8ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em Brasília em 1986, que lançou as linhas gerais do nosso Sistema Único de Saúde. Um evento democrático, que reúna notáveis, acadêmicos, políticos e sociedade civil para que se debata como o estado pode, dentro das suas possibilidades, acudir os pets carentes.



