Samuel Braga: Jonal O POVO na vanguarda ambiental

Na década de 1970, eram poucos os veículos de comunicação que tinham uma maior atenção com a questão ambiental. No entanto, naquela época, o jornal O POVO já se mantinha na vanguarda da defesa do meio ambiente, pautando temas sobre o desenvolvimento sustentável.

Uma prova inequívoca do compromisso do jornal O POVO com a causa ecológica, deu-se em 29 de janeiro de 1976, quando esse conceituado órgão de imprensa publica os primeiros registros sobre a questão ambiental, com a matéria: "Ocupação do solo e preservação do meio ambiente", com denúncias de ambientalistas de possível destruição de uma duna no litoral de Fortaleza.

No dia 5 de junho desse de 1981, Dia Mundial do Meio Ambiente, Fortaleza comemorou pela primeira vez, a Semana do Meio Ambiente e da ecologia. Na semana em questão, o jornal O POVO promoveu um debate sobre a defesa do meio ambiente e colocou em relevância um leque dos problemas que deviam ser enfrentados na época.

Em editorial, "Batalha Contra a Especulação", publicado em 17 de abril de 1983, o editorialista de o POVO reporta-se à luta dos ecologistas para verem a Lei sobre zoneamento do Rio Cocó aprovada.

Em 1997, O POVO inaugura a "Coluna Ecologia", um espaço aberto para a inserção do movimento ambientalista, tendo sido um dos primeiros a destinar um espaço fixo para o jornalismo ambiental.

Importante destacar, que esse conceituado órgão de imprensa, é o primeiro jornal do Brasil a ter a grata satisfação de informar aos leitores que suas impressões são feitas com produto de procedência ecologicamente responsável, que respeita os ciclos ambientais, que garante a ressurgência dos nossos ecossistemas.

Há anos, o jornal O POVO vem pautando, em sua linha editorial, a caminhada por um mundo que respeite os ciclos da natureza, reafirmando sua escrita em nome dos sagrados direitos da biosfera e da sociedade.

Um grande passo foi dado com a Certificação Florestal (Ceflor) para o uso do papel na impressão do jornal. Esse sistema foi criado para distinguir quem faz uso de produtos da floresta sem exaurir os ciclos de renovação e permanência na natureza.



