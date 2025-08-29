Josy Viana: Brasil e Portugal, um futuro promissor

Foto: Arquivo pessoal Josy Viana

Lisboa e Fortaleza estão mais próximas do que nunca ao menos no universo das startups. Em um cenário global marcado pela transformação digital, Brasil e Portugal intensificam sua cooperação estratégica para fomentar inovação, atrair investimentos e impulsionar o empreendedorismo de base tecnológica.



Nos últimos anos, Portugal tem se consolidado como um hub europeu de inovação, com destaque para eventos como o Web Summit e políticas públicas voltadas à atração de talentos e empresas estrangeiras. O Brasil, por sua vez, desponta como um dos maiores mercados emergentes, com mais de 13 mil startups registradas e um ecossistema vibrante em cidades como São Paulo, Florianópolis, Fortaleza e Recife.



Essa sinergia tem ganhado corpo por meio de programas bilaterais, missões empresariais e acordos de cooperação. A iniciativa "StartOut Brasil", por exemplo, já levou dezenas de startups brasileiras para rodadas de negócios em Lisboa e Porto, enquanto aceleradoras portuguesas como a Beta-i e a Startup Lisboa têm recebido empreendedores brasileiros em busca de internacionalização.



Segundo especialistas, a afinidade cultural e linguística entre os dois países é um diferencial competitivo. Portugal é uma porta de entrada natural para o mercado europeu. E o Brasil oferece escala e diversidade para testes e validação de soluções tecnológicas.



Além disso, o avanço de tecnologias como inteligência artificial, fintechs e healthtechs tem estimulado parcerias em áreas estratégicas. Universidades, centros de pesquisa e investidores de risco dos dois lados do Atlântico estão cada vez mais conectados, criando um ambiente fértil para inovação aberta.



O futuro aponta para uma integração ainda mais profunda. Com a entrada de Portugal na Aliança Global de Startups e o fortalecimento de políticas de apoio à inovação no Brasil, espera-se que o fluxo de conhecimento, capital e talentos entre os países se intensifique. Em um mundo onde colaboração é a chave, Brasil e Portugal mostram que a língua portuguesa pode ser também o idioma da inovação.





