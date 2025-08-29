Yunare Marinho Targino: Aspectos H2H - Human to Human

Foto: Arquivo Pessoal Yunare Marinho Targino. Associado da Câmara Brasil Portugal.

Em um ambiente cada vez mais tecnológico, com novas ferramentas sendo lançadas diariamente e interações pessoais cada vez mais raras, surge a questão: como fica o contato humano? Mesmo com a automação crescente, o marketing, por mais que utilize tecnologia, é feito para pessoas e por pessoas. Foi assim que surgiu o conceito de marketing Human to Human (H2H), que foca no vínculo direto entre indivíduos.



Embora muitos acreditassem que as máquinas dominariam o futuro e que a população se misturaria com as ferramentas, é essencial lembrar que são as pessoas que operam essas tecnologias. As ferramentas existem para facilitar o cotidiano humano e nunca devem substituir as interações genuínas. Nesse contexto, o marketing H2H humaniza o atendimento, garantindo que todas as estratégias de marketing, digitais ou tradicionais, sejam direcionadas para pessoas, e não apenas para dados. Assim, essa abordagem conecta seres humanos e se torna acessível em qualquer organização.



A implementação do marketing H2H nas empresas permite uma evolução, pois coloca as pessoas no centro da transformação. Ao adotar esse modelo, as empresas podem engajar melhor seus clientes, utilizando a empatia e o entendimento das necessidades humanas. Essa abordagem permite falhas e testes, pois, como todo ser humano entende, só sabemos se algo dará certo ao tentar. E, como a prática é genuína e se baseia no senso comum, ela é mais facilmente aceita e eficaz.



Aspectos essenciais do H2H:

Seja empático: Colocar-se no lugar do cliente cria conexões poderosas e pode ser decisivo para fechar grandes negócios.

Seja pessoal: Conhecer o cliente, saber seu nome e seus desejos, com uma escuta ativa, fortalece a relação e gera mais confiança.

Seja autêntico: A transparência no trato e nas conversas constrói confiança e permite uma experiência mais rica e verdadeira.

Seja inspirador: Inspirar emoções é fundamental para conectar-se de forma significativa com o cliente, ajudando-os a superar obstáculos e fortalecendo a relação.



A proximidade genuína entre pessoas é a chave para construir relações duradouras e de sucesso. Adote o marketing H2H e pense na importância de se conectar de pessoa para pessoa.