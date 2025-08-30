Logo O POVO+
Germana Belchior: O valor do serviço público
Germana Belchior: O valor do serviço público

.O servir público está na escola que acolhe crianças todos os dias, na vacina que protege famílias inteiras, na assistência que ampara os mais vulneráveis, na fiscalização que garante o uso correto dos recursos públicos
Germana Belchior (Foto: Arquivo pessoal)
Foto: Arquivo pessoal Germana Belchior

Qual o valor do serviço público? A pergunta parece simples, mas carrega grande profundidade. Para alguns, o serviço público é apenas o funcionamento da máquina estatal. Na prática, porém, ele é a presença concreta do Estado na vida das pessoas. O servir público está na escola que acolhe crianças todos os dias, na vacina que protege famílias inteiras, na assistência que ampara os mais vulneráveis, na fiscalização que garante o uso correto dos recursos públicos. Em cada ação, há servidores que carregam a responsabilidade de fazer diferença na vida coletiva.

O valor do serviço público não se mede apenas por planilhas de eficiência ou pelo número de políticas implementadas. Ele se revela principalmente no propósito público: servir não a projetos individuais ou disputas políticas, mas ao interesse comum. Com esse propósito claro, até tarefas aparentemente banais ganham grandeza. Um atendimento empático devolve dignidade, uma assinatura garante direitos, a clareza de uma comunicação gera participação, uma postura íntegra restaura a confiança no Estado.

É evidente que há desafios. A burocracia excessiva, a lentidão em inovar e a desvalorização de servidores fragilizam a credibilidade do setor público. Mas exatamente por isso é necessário reafirmar: sem acreditar na função transformadora do Estado, não há sentido em ser servidor. Quem atua no piloto automático perde a capacidade de gerar cidadania e justiça social.

O serviço público tem valor porque equilibra a balança social. É ele quem garante acesso a direitos, oportunidades e condições para uma vida digna. Representa, em última instância, um instrumento de combate às desigualdades e de fortalecimento da democracia.

Por isso, a pergunta não deve ser apenas "qual o valor do serviço público?", mas também "quanto estamos dispostos, como sociedade, a valorizá-lo?". Afinal, só haverá um serviço público forte quando reconhecermos que servir ao cidadão é uma das mais potentes formas de transformar realidades - e que sem ele a democracia simplesmente não se sustenta.

