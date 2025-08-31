Cássio Pacheco: Mês da advocacia com uma CAACE atuante 

Hoje, dia 31, encerra-se o mês da advocacia. Um mês para homenagear e reconhecer os profissionais que, dia e noite, atuam com bravura e coragem em prol da justiça, igualdade e pelo perfeito cumprimento daquilo que reza nossa Constituição.

Para nós, da Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará (CAACE), este foi um mês pra intensificar nosso empenho e dedicação em bem servir à Classe. Para isso, trabalhamos intensamente a fim de garantir conquistas que otimizem o trabalho da categoria e melhorem a qualidade de vida de nossos profissionais.

No interior, promovemos atividades, como corridas e torneios esportivos, em diversas de nossas Subsecções. Na Capital, o esporte também foi prioridade. Com recorde de adesão, realizamos, no último dia 23, nosso CAACE Open de Beach Tennis, em um dia repleto de atividades e serviços para os presentes.

Conseguimos, também, através de parcerias, ofertar planos de saúde com isenção na primeira mensalidade e carência zero para consultas e exames simples.

Intensificamos uma de nossas mais recentes conquistas, o WellHub - antigo Gympass - programa de saúde e bem-estar que dá acesso às principais academias e clínicas de bem-estar a preços vantajosos.

Ainda falando de saúde e bem-estar, vale ressaltar nossos inúmeros advogados e advogadas atendidos(as) este mês nos serviços diariamente ofertados pela Caixa de Assistência: odontologia, RPG, pilates, fisioterapia, massoterapia, fonoaudiologia e nutrição.

Além dos serviços de saúde, mantivemos o foco em outros benefícios à advocacia. O "Minha Foto CAACE", serviço que oferta identidade visual a advogados e advogadas, através de fotos profissionais e gratuitas, não parou por um minuto.

Muito foi feito em agosto, mas queremos ainda mais. Grandes novidades estão por vir. Para uma delas, posso soltar um "spoiller": em breve, lançaremos e traremos todos os detalhes de mais uma grande realização, que é a Corrida da Advocacia, evento dotado de megaestrutura e que, definitivamente, entrará no calendário das grandes corridas de nossa cidade. Fiquem atentos às nossas redes sociais e site!



