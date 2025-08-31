Logo O POVO+
Política na horizontal

Júnior Mano, para quem está interessado em saber, toca seu projeto de candidatura ao Senado para 2026 como se nada tivesse acontecido para atrapalhá-lo. No caso, investigações da Polícia Federal sobre desvio de recursos públicos que envolvem seu nome.

Pelo contrário, seu escritório político em Fortaleza continua registrando grande movimentação de políticos. O deputado federal do PSB se vale da manutenção de apoio à sua candidatura da parte do principal fiador dela, Cid Gomes.

Chiquinho Feitosa, do Republicanos, é outro que toca sua agenda com a certeza de que será um dos nomes da chapa majoritária governista cearense, ocupando uma das duas vagas em disputa para o Senado Federal.

Na semana, demonstrou força em Brasília ao organizar recepção na sua casa da qual participou gente de peso da política, incluindo o ministro Camilo Santana e o deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), presidente da Câmara Federal.

Oscar Rodrigues, prefeito de Sobral, o deputado federal Moses Rodrigues, e o grupo dos Ferreira Gomes estariam em movimento de aproximação após anos de uma briga renhida pelo controle político do município?

A dúvida foi encaminhada a uma fonte acreditada, que conhece bem os humores políticos sobralenses, mais ainda as entranhas da poderosa família derrotada pelos Rodrigues nas eleições de 2024, e a resposta veio sucinta e definitiva: "jogo de cena!" Nada mais foi perguntado.

