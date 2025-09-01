Foto: O POVO Roberto Macêdo, empresário

O mundo está de cabeça para baixo. Nos meus 81 anos nunca vivi um momento tão conturbado. Isso me leva a acreditar que precisamos cada vez mais investir na nossa capacidade de desenvolver e fortalecer relações de afeto e confiança nos lugares onde nossas vidas acontecem.

Um alento para mim, tem sido as visitas de aproximação que nós, da segunda geração, estamos proporcionando à terceira e à quarta gerações da nossa empresa familiar com as pessoas que tocam o dia a dia das nossas unidades fabris em Fortaleza, Salvador, Simões Filho, São José dos Campos e Londrina, bem como nas unidades de Horizonte e Londrina, em construção.

Esse programa faz parte de um processo de contato com o mundo real, em contraponto a um tempo atravessado por tantas mensagens fantasiosas que nos chegam a todo instante, pregando ódio, desconfiança e provocando desperdício de energia e de crença no que somos capazes.

O clima em cada unidade visitada revela que o sucesso de uma empresa depende muito de integração e de espírito de pertencimento. Aceitas e valorizadas por suas contribuições, as pessoas fazem bem-feito o que se comprometem a fazer, não se deixando influenciar pelas incertezas.

Como acionista, tenho o mesmo sentimento de entrega e de satisfação por constatar que o patrimônio do grupo econômico fundado pelo nosso pai José Macêdo e por seu irmão Benedito, está sendo bem cuidado e cuidando de oferecer à sociedade produtos alimentícios de boa qualidade.

Percebo essa conexão de simplicidade, atenção e reconhecimento entre acionistas, gestores e funcionários, por meio de práticas geradoras de confiança mútua como fundamental para a construção do sentido de pertencimento dos integrantes das gerações que nos sucederão.

É contagiante o orgulho expressado por quem se empenha no que faz, independentemente de posição ou cargo que ocupa em uma empresa que, já na década de 1980, definiu que as pessoas, a valorização estética e o meio ambiente fazem parte de seus Princípios Filosóficos.

Experiências como esta me dão a sensação de que, se cada um fizer o que lhe compete, podemos construir um país e um mundo melhores.



