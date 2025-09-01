SintafJor - conectando Fisco e sociedade

Foto: Arquivo Pessoal Nilson Fernandes. Diretor de Comunicação, Cidadania e Cultura do Sindicato dos Fazendários do Ceará (Sintaf).

No Ceará, temos testemunhado a força de um jornalismo plural, multifacetado, que informa, provoca reflexão, mobiliza consciências e amplia o entendimento da sociedade sobre temas fundamentais. Com base nessa crença, o Sindicato dos Fazendários do Ceará (Sintaf), que une os servidores da Secretaria da Fazenda do Ceará, realiza, com entusiasmo renovado, a terceira edição do Prêmio Sintaf de Jornalismo - SintafJor.

O certame é uma convocação à responsabilidade cidadã. Seu tema central, "Presente e futuro do fisco: construindo cidadania e justiça fiscal", convida profissionais jornalistas e estudantes de Jornalismo a lançar luz sobre um assunto muitas vezes invisibilizado, mas absolutamente essencial: o papel do Fisco na sustentação das políticas públicas. Os recursos para a saúde, a educação e a segurança pública, de onde provêm?

As edições anteriores do SintafJor já provaram o potencial dessa integração entre imprensa e fazendários. O sucesso do 1º e 2º SintafJor revelou reportagens que conectaram o cidadão comum à complexa engrenagem da arrecadação tributária e da administração pública, mostrando que o tributo recolhido é, de fato, investimento garantidor de bem-estar, cidadania, felicidade.

E a terceira edição amplia esse compromisso. Com R$ 40 mil em prêmios, categorias para profissionais e estudantes, e um leque de subtemas relevantes, o SintafJor se consolida como espaço de valorização da imprensa que investiga, contextualiza e humaniza o tema fiscal.

É preciso destacar que, por trás de cada política pública, há um fazendário atuando com ética, técnica e responsabilidade. A educação fiscal, bandeira que o Sintaf levanta há décadas, é o elo entre o que se arrecada e o que se devolve à população. Ao tornar visível essa conexão, o jornalismo cumpre sua a missão democrática.

Convidamos, portanto, a imprensa cearense e os futuros profissionais do jornalismo a participarem do 3º SintafJor, concorrendo a um prêmio que já ocupa espaço na imprensa local, também contribuindo com um projeto coletivo de esclarecimento, de cidadania e de justiça social.



