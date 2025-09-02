Trump e a escalada do autoritarismo

O retorno de Donald Trump à Presidência dos Estados Unidos expôs a fragilidade da democracia americana. O que parecia improvável - um retrocesso autoritário em pleno Ocidente - tornou-se realidade diante de uma escalada de arrogância e desprezo às instituições.

A manipulação da verdade virou rotina. Técnicos independentes foram trocados por aliados, e dados moldados ao gosto do poder. Como disse George Orwell, quem controla a informação controla o futuro.

Trump mobilizou tropas federais contra manifestações. O espetáculo da força, mais político que necessário, inverteu o princípio weberiano: "o monopólio legítimo da violência do Estado deixou de proteger para intimidar".

O Departamento de Justiça virou arma contra opositores, numa corrosão institucional descrita por Hannah Arendt: "O direito deixa de ser universal e passa a servir à submissão".

A imprensa foi tratada como inimiga: empresas de comunicação perseguidas, jornalistas hostilizados, rádios ameaçadas. Assim começaram regimes autoritários - primeiro calando a crítica, depois as multidões.

No exterior, relatórios de direitos humanos foram manipulados para favorecer aliados e punir adversários. Direitos universais tornaram-se descartáveis, como alertou Zygmunt Bauman sobre a fluidez dos princípios modernos.

Os EUA de hoje não são a Alemanha de 1933, mas os ecos são perturbadores. O ódio contra imigrantes, a desumanização do "outro" e o ultranacionalismo lembram os primeiros degraus da escada que já levou a humanidade ao abismo. Primo Levi advertiu: "Aconteceu. Logo, pode voltar a acontecer".

O estilo de Trump é um projeto político que busca calar a crítica e instrumentalizar a lei. Alexis de Tocqueville já lembrava: a tirania pode se apresentar com o rosto das instituições, mas esvaziadas de essência democrática.

A liberdade raramente se perde de uma só vez. Dissolve-se aos poucos e só se recupera com luta, memória e resistência. Eis a lição que a História insiste em repetir.