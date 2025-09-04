Plínio Bortolotti: Tarcísio de Freitas e a sorte de Bolsonaro

É fora de dúvida que o ex-presidente Jair Bolsonaro será condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) como chefe de uma tentativa de golpe de Estado. Isso vai acontecer, não por uma suposta perseguição política, mas porque existe uma montanha de provas que levam a esse desfecho.

Fora de eleições, ele já está, até o ano 2030, condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Se receber nova condenação agora, pelo STF, além do aumento do prazo de inelegibilidade, estará na prisão em 2026, portanto sem condições de atuar diretamente nas eleições presidenciais.

No entanto, a realidade mostra que Bolsonaro — em qualquer situação, independentemente de suas contradições, do que faça ou diga — tem um percentual de votos que varia entre 15% e 18%. Assim, qualquer candidato de direita, para apresentar-se competitivo eleitoralmente, precisa desse capital político.

A pergunta, portanto, é: quem substituirá Bolsonaro, com as bênçãos do próprio?

Segundo Eduardo, para representar Jair Bolsonaro nas eleições, somente um Bolsonaro, de preferência (ou exclusivamente) ele.

Ocorre que a elite empresarial, a Faria Lima e o Centrão, preferem investir no bolsonarismo sem Bolsonaro, ou seja, preferem Tarcísio de Freitas.

Identifiquei a tendência de o governador de São Paulo afastar-se da agressividade bolsonarista, ainda em julho de 2023. Logo nos primeiros meses de seu governo, quando escrevi o artigo “Tarcísio de Freitas tenta se descolar do extremismo bolsonarista”.

Ele, na época, podia não estar pensando nas eleições presidenciais de 2026, mas pretendia criar uma imagem de um político moderado e confiável, talvez garantindo sua reeleição a governador. No entanto, o cavalo agora ameaça passar selado à porta do Palácio dos Bandeirantes.

Por isso, Tarcísio busca ganhar (ou reconquistar) a confiança de Bolsonaro, afirmando não confiar na Justiça — e que concederia indulto ao ex-presidente, caso chegasse à Presidência. Para complementar articula no Congresso uma anistia aos golpistas.

Ele quer o melhor de três mundos: o apoio da direita (Centrão), da elite industrial e financeira e da extrema direita.