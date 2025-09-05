Daniel Santo Padilla: O amanhã da gestão financeira

Foto: Arquivo pessoal Daniel Santo Padilla

A gestão financeira refere-se à administração estratégica dos recursos, visando estabilidade econômica, otimização de investimentos e uso responsável dos fundos públicos e privados. Diante das rápidas transformações tecnológicas, a governança financeira exige revisão profunda de práticas e metodologias. Ferramentas como inteligência artificial, blockchain e análise de dados já moldam os setores público e privado no Brasil.



A aceleração digital não é uma tendência, mas uma realidade que impõe desafios e oportunidades à administração pública. A digitalização financeira, impulsionada pela necessidade de eficiência, controle e transparência, tornou-se essencial.



Com inteligência artificial, auditorias podem ser feitas em tempo real, prevendo cenários adversos e fortalecendo a prestação de contas à sociedade, contribuindo para a redução de desperdícios e o aumento da confiabilidade dos dados públicos.



Um exemplo concreto dessa modernização é o Drex, moeda digital oficial do Banco Central do Brasil, a qual busca modernizar o sistema financeiro, promovendo transações rápidas, seguras e transparentes, além de incentivar inovação e inclusão financeira. O Drex representa um avanço no combate à informalidade e fortalece o Estado na formulação de políticas públicas eficazes.



Um aspecto essencial das criptomoedas e ativos digitais é sua capacidade de facilitar transferências rápidas e contratos inteligentes. Apesar das controvérsias, eles promovem inclusão financeira, especialmente em áreas com acesso limitado a bancos tradicionais.



Gestores devem estar técnica e eticamente preparados para garantir uma gestão financeira eficaz, com capacitação contínua e transparência para mitigar riscos. O investimento em governança de dados, compliance e segurança é essencial.

A integração de novas tecnologias na governança financeira brasileira melhora a transparência, reduz burocracia e impulsiona o desempenho econômico, exigindo prudência e compromisso ético para um futuro sustentável e justo.