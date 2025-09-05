Lan Heping: Lembrar a história e criar o futuro

O ano corrente assinala o 80º aniversário da vitória da Guerra de Resistência do Povo Chinês contra a Agressão Japonesa e da Guerra Mundial Antifascista. Há oitenta anos, o povo chinês lutou juntamente com as forças da justiça em todo o mundo, dando uma contribuição tremenda para a vitória da Guerra Mundial Antifascista. Devemos tomar a história como espelho, extrair sabedoria e força das profundas lições e da grande vitória da Guerra, e salvaguardar os ganhos da vitória.



Devemos adotar uma visão correta da história da Segunda Guerra Mundial. Como principal frente de Batalha Oriental do conflito, o teatro de guerra na China foi o primeiro a ser deflagrado, onde a duração da guerra foi a mais longa, envolveu o maior número de tropas e sofreu os maiores sacrifícios.

A China sustentou metade da resistência global na Guerra Antifascista Mundial, com 14 anos de luta indomável e sacrifício heroico de dezenas de milhões militares e civis chineses. A história também não esquecerá que o Brasil foi o único país sul-americano a enviar força expedicionária para o exterior. A Base Aérea de Natal, no nordeste do Brasil, era conhecida como o "trampolim para a vitória" dos Aliados.



Devemos defender resolutamente a ordem internacional do pós-guerra. A China foi o primeiro país a assinar a Carta das Nações Unidas, o que constitui um testemunho direto de suas contribuições durante a Guerra e um compromisso solene com a salvaguarda da paz mundial.

A China tem defendido firmemente o sistema internacional com as Nações Unidas como seu núcleo, a ordem internacional baseada no direito internacional, bem como as normas fundamentais que regem as relações internacionais, baseadas nos propósitos e princípios da Carta da ONU. Tem também promovido, de forma continua, a construção de um mundo multipolar mais igualitário e ordenado, além de uma globalização econômica inclusiva.



Devemos defender resolutamente as conquistas da vitória. O retorno de Taiwan à China é uma parte importante dos resultados da vitória na Segunda Guerra Mundial e da ordem mundial do pós-guerra. A Declaração do Cairo, a Declaração de Potsdam e os outros documentos com validade no direito internacional, confirmaram a soberania da China sobre Taiwan. A autoridade da Resolução 2758 da Assembleia Geral das Nações Unidas também é incontestável.



Estamos dispostos a trabalhar juntamente com os povos do mundo, incluindo o povo brasileiro, para valorizar a paz como um bem precioso, defender em conjunto a justiça e a equidade internacionais, salvaguardar os valores comuns da humanidade e proteger o nosso único lar - o planeta Terra.





