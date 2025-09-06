Camila Guimarães: Lasmec - inovação acadêmica na saúde da Ibiapaba

A região da Serra da Ibiapaba vive um marco histórico com a criação da Lasmec - Liga Acadêmica de Saúde da Mulher e da Criança, formada pelos alunos da primeira turma de Medicina da Faculdade Via Sapiens, em Tianguá-CE, atualmente no 2º semestre do curso. A inicia surge com a missão de contribuir diretamente para a melhoria da saúde da mulher e da criança na região, unindo a formação acadêmica à responsabilidade social.

Pioneira na Ibiapaba, a Lasmec busca firmar parcerias estratégicas com o setor privado e o poder público, desenvolvendo projetos que tragam impacto real na saúde local. O caráter inovador da liga não se restringe à produção de conhecimento científico, mas também à promoção de ações práticas voltadas ao cuidado com as comunidades que mais necessitam de atenção.

Esse projeto conta com a orientação de Marina Moita, José Linhares e Paulo Savio Magalhães, professores que têm se dedicado a apoiar e guiar os estudantes nessa jornada. O incentivo institucional é reforçado pela atuação de Lucas Moita, coordenador da Faculdade Via Sapiens; Leandro Portela, diretor do curso de Medicina; e do reitor Carlos Dias, que acreditam no potencial transformador de iniciativas que unem ensino, pesquisa e extensão.

A Faculdade Via Sapiens tem se destacado pela excelência do curso de Medicina, resultado de investimentos expressivos em estrutura física moderna e em um corpo docente qualificado. Além disso, a instituição tem incentivado projetos que vão além da sala de aula, permitindo que os estudantes cresçam academicamente enquanto contribuem para o fortalecimento da saúde pública da região.

A criação da Lasmec simboliza um passo importante para a integração entre faculdade e comunidade, promovendo benefícios duradouros tanto para a formação médica dos alunos quanto para a população da Ibiapaba. Trata-se de um exemplo concreto de como a educação superior pode gerar impacto social, consolidando um futuro mais saudável e promissor para a região.



