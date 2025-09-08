Davi Holanda: WhatsApp é a nova era financeira

"Quem não se preparou para o WhatsApp comeu bola." Eu disse isso em 2020, quando já era evidente a crescente importância do aplicativo no dia a dia dos brasileiros. Na época, o uso médio diário era de 1h30. Desde então, o WhatsApp se tornou essencial, deixando de ser apenas um app de mensagens para virar um sistema operacional onde negócios são fechados, clientes atendidos e transações realizadas.

Com um tempo de uso significativo, milhões de brasileiros o utilizam como principal ferramenta de interação profissional e financeira. Por isso, acredito que um assistente financeiro inteligente deve estar exatamente onde as pessoas já estão — dentro do WhatsApp.

No setor financeiro, estamos vivenciando a era da inteligência artificial (IA), que deixou de ser futurista para se tornar acessível e transformadora. Se antes tivemos a era da internet (1995-2000), seguida pela computação em nuvem e a revolução mobile, agora a inteligência artificial não apenas responde, mas age de maneira proativa a fim de facilitar nossa vida, estabelecendo um novo paradigma de interação financeira.

O modo como lidamos com serviços financeiros está mudando. Bancos tradicionais ainda impõem burocracias e processos lentos. Fintechs inovaram, mas muitos modelos de monetização não fazem sentido para pequenos empreendedores, com tarifas, assinaturas mensais e funcionalidades subutilizadas. O que as pessoas realmente precisam não é um sistema complexo, mas um serviço intuitivo, eficiente e acessível e é exatamente isso que buscamos entregar.

Precisamos resolver esse problema, automatizando processos financeiros para que autônomos, empreendedores individuais, empresas e microempresas possam focar naquilo que realmente importa: atrair mais clientes, gerar receita e expandir seus negócios. Ao eliminar burocracias e otimizar a gestão financeira, será possível economizar tempo e reduzir custos operacionais. O futuro das finanças não está em plataformas complicadas, mas sim em soluções que funcionam de forma invisível e eficiente ? e é para isso que estamos construindo essa nova experiência financeira.



