De Assis Diniz: Democracia é coisa séria!

O Supremo Tribunal Federal começou a julgar os golpistas de 8 de janeiro de 2023, dentre eles o ex-presidente Bolsonaro. Uma vitrine política que mobiliza diversos públicos e provoca diferentes opiniões. Algumas coisas, porém, precisam ficar claras.

Em primeiro lugar, a postura contraditória dos bolsonaristas. Um movimento que nasceu, cresceu e sobreviveu até agora à sombra de um líder que sempre defendeu abertamente a ditadura militar, a tortura como método e a extinção de seus adversários. Estes são os mesmos que, agora, pedem "anistia", "democracia" e que reclamam que vivemos "numa ditadura". Paciência.

Em segundo, o Brasil sempre teve uma vida política conturbada, marcada por golpes e ditaduras. Este período que hoje vivemos é o mais longo período democrático de nossa história - isso sem contabilizar o impeachment golpista dado em Dilma Rousseff. Já chega. Democracia é coisa séria e merece respeito!

Terceiro, os bolsonaristas acham que política é brincadeira de criança, que terrorismo e quebra-quebra nas sedes dos poderes públicos em Brasília é besteira, que planejar a morte do presidente Lula, do vice Alckmin e do ministro Alexandre de Moares - explicitadas numa Minuta - é aceitável, que produzir e veicular fake news diariamente para enganar as pessoas é normal.

Chega de palhaçada. Nossas instituições precisam ser fortalecidas. Você pode criticar o Congresso Nacional, o STF, os governos e até o processo eleitoral. Mas não é razoável abrir mão deles, confrontá-los com o intuito de destruí-los. O estado democrático de direito, bem ou mal, necessita destes entes para funcionar.

Aliás, caso o golpe tivesse tido sucesso, provavelmente este artigo sequer existiria e seu autor talvez estivesse preso ou proibido de exercer o mandato. Contradição suprema: a liberdade de expressão dos bolsonaristas só floresceu porque vivemos numa democracia. A mesma que eles querem acabar.

Juscelino Kubitschek anistiou golpistas em 1956 e deu a senha para a ditadura em 1964. O Congresso e a Justiça não puniram os responsáveis pelos 21 anos de regime militar e o discurso fascista renasceu. Não precisamos de arautos do autoritarismo anistiados. Precisamos que golpistas sejam julgados dentro da lei e exemplarmente punidos. A democracia agradece.



