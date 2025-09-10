O custo oculto de conter a energia limpa

Foto: Arquivo pessoal Felipe Godoy

A geração de energia a partir de fontes sustentáveis tem se consolidado como uma das principais alternativas para o futuro energético mundial. É preciso, no entanto, encontrar com urgência soluções para os novos desafios que surgem atrelados a ela. Um dos mais significativos é o curtailment.

O termo é usado para indicar a redução ou bloqueio da geração de energia renovável na rede elétrica. Isso pode ocorrer por gargalos na transmissão - quando, por exemplo, as linhas estão sobrecarregadas - ou por razões operacionais do sistema, como excesso de geração em horários de baixo consumo. Seu objetivo é equilibrar a oferta e a demanda na rede.

A solução, no entanto, traz vários problemas. O desperdício de energia – num momento em que se fala tanto em sustentabilidade e economia – é o primeiro deles. É energia limpa e renovável que poderia ser injetada na rede, mas é descartada. O que significa que as usinas ficam no prejuízo, especialmente no caso das eólicas e solares, que dependem da natureza e não têm como armazenar a luz do sol e/ou o vento.

O uso de Sistemas de Armazenamento de Energia (BESS) tem sido apontado como uma solução para esse problema, mas, apesar de tecnicamente viável, enfrenta obstáculos significativos. O custo elevado e a limitação de capacidade das baterias ainda não justificam o investimento nessa tecnologia. Além disso, é essencial regulamentar o armazenamento de energia, estabelecendo regras claras e uma remuneração compatível com o benefício que o BESS proporciona ao sistema elétrico.

Para empresas que investiram nesse nicho, o curtailment chega como um balde de água fria, afetando receitas e comprometendo novos investimentos. Além disso, potenciais interessados podem perder o entusiasmo e buscar investir em outras áreas. O que pode ficar ameaçado, em última instância, é o fortalecimento da transição energética no país.

Enfim, é urgente repensar o planejamento energético do país de forma mais justa, eficaz e inteligente – com regras claras, previsibilidade e respeito. Só assim será possível construir uma matriz renovável sólida, estável e capaz de gerar valor a longo prazo.





