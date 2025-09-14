Hora da merenda

Foto: FCO FONTENELE Fortaleza, CE, BR 10.09.25 - Merendaço no Grande Bom Jardim une escolas, cozinhas comunitárias e famílias por uma alimentação saudável (Fco Fontenele/O POVO)

Quando recebi a pauta com o tema merenda saudável, logo vi que isso me traria certas memórias afetivas, não deu outra. Comecei registrando o belo trabalho do pessoal do projeto Cozinha Solidária no preparo dos alimentos. Tudo era feito com um certo sincronismo e muito carinho. Com tudo pronto, chega o momento da distribuição. Foi aí que fui transportado para o comecinho dos anos 1980. Me vi ali naquela fila, diante de toda algazarra, no empurra-empurra para ser o próximo e comentar sobre o sabor do cardápio do dia. Normalmente gostava de tudo, principalmente da paçoca de amendoim. No finalzinho, a merendeira me ofereceu um mingau de cacau com leite em pó. Adorei! E, como antigamente, tomei duas vezes.